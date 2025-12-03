Ríkisstjórnin er einhuga um að breyta forgangsröðun jarðganga og setja Fljótagöng í fyrsta sæti og hafa þingflokkar stjórnarinnar samþykkt tillöguna. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að Fjarðarheiðargöng hafi ekki verið fjárhagslega forsvaranleg.
Í fréttum Sýnar var greint frá hinni nýju forgangsröðun sem setur Fljótagöng á Tröllaskaga, milli Fljóta og Siglufjarðar, í fyrsta sæti. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sagði Fljótagöngin efst í forgangslista vegna sérstaklega hættulegrar náttúruvár. Hann kvaðst vonast til að framkvæmdir gætu hafist í lok árs 2026 og farið á fullt í ársbyrjun 2027.
Saman í öðru til þriðja sæti eru sett annarsvegar Fjarðagöng á Austurlandi og hins vegar göng á Vestfjörðum milli Súðavíkur og Ísafjarðar. Framkvæmdir við þau gætu hafist árið 2031.
Fjarðagöngin segir ráðherrann rjúfa vetrareinangrun Seyðisfjarðar og efla samfélag á Austurlandi. Súðavíkurgöngin leysi af hólmi hættulega leið með grjóthruni og snjóflóðahættu.
Þar á eftir, í fjórða sæti, eru göng í Vesturbyggð undir Mikladal og Hálfdán, sem tengja myndu Patreksfjörð, Tálknafjörð og Bíldudal. Röðin kæmi vart að þeim fyrr en árið 2036.
Í frétt Sýnar voru forystumenn ríkisstjórnarinnar spurðir um hversvegna Fljótagöng voru sett í efsta sæti og Fjarðagöng tekin fram yfir Fjarðarheiðargöng:
Ráðamenn Múlaþings og Seyðfirðingar hafa í dag lýst miklum vonbrigðum og jafnvel reiði. Engu að síður mun sú hringtenging sem Fjarðagöng skapa gagnast Seyðisfirði verulega.
Seyðisfjörður yrði ekki lengur botnlangi, eins og hann hefði áfram orðið með Fjarðarheiðargöngum, heldur verða áfangastaður í nýrri hringleið um Mið-Austurland.
Í nýrri skýrslu Rannsóknamiðstöðvar Háskólans á Akureyri fá Fjarðagöng mun hærri einkunn en Fjarðarheiðargöng, einkum vegna þeirra jákvæðu áhrifa sem þau hafa á stækkun atvinnusvæðis og byggðaþróun, en þau myndu meðal annars rjúfa vetrareinangrun Mjóafjarðar.
Fjarðarheiðargöng eru samt ekki úr myndinni. Þau eru meðal ellefu jarðganga sem verða áfram til skoðunar.
Ríkisstjórnin kynnti ekki aðeins samgönguáætlun í dag heldur einnig ákvörðun um stofnun innviðafélags um fjármögnun stærri framkvæmda. Gert er ráð fyrir að innviðafélagið verði að fullu í eigu ríkisins, fjármagnað með eiginfjárframlagi ríkissjóðs, veggjöldum og lántökum, meðal annars frá lífeyrissjóðum.
Þessu félagi er ætlað að fjármagna stærri verk eins og jarðgöng, Ölfusárbrú og ekki síst Sundabrautina, en innviðaráðherra lýsti því yfir í dag að ríkisstjórnin væri staðráðin í að hefja framkvæmdir við Sundbraut árið 2027 og ljúka þeim árið 2032.
Fljótagöng, Fjarðagöng, Súðavíkurgöng og Miklidalur og Hálfdán verða sett í forgang í nýrri jarðgangaáætlun sem kynnt verður í dag á fundi innviðaráðherra þar sem hann kynnir samgönguáætlun fyrir 2026 til 2040. Undirbúningur við næstu jarðgöng hefst 2026 og verður byrjað að bora 2027.
Forsætisráðherra segir ríkisstjórnina einhuga um nýja samgönguáætlun. Ólíkt fyrri ríkisstjórnum ætli þessi að láta verkin tala og ekki boða framkvæmdir sem ekki hafi verið fjármagnaðar. Nýtt innviðafélag marki grunninn að sögulegum tímapunkti fyrir framkvæmdir og fjármögnun slíkra verkefna. Engum sé hyllt
Sveitarstjóri Múlaþings segir nýja samgönguáætlun mikil vonbrigði. Ákvörðun ráðherra um að forgangsraða Fjarðagöng fram yfir Fjarðarheiðagöng sé óskiljanleg og ekki í takti við vilja íbúa á Austurlandi.
Talsmenn sveitarfélaga sem þrýsta á Súðavíkurgöng fyrir vestan og Fljótagöng fyrir norðan segja þessi verkefni það brýn að ekki sé hægt að bíða eftir því að jarðgangagerð klárist á Mið-Austurlandi. Áformað er að samgönguáætlun verði endurskoðuð á Alþingi eftir áramót.
Samgöngur brenna á Fljótamönnum. Þeirra heitasta ósk er að fá jarðgöng milli Siglufjarðar og Fljóta.