Fjórtán tólf ára gömul börn hafa leitað til Foreldrahúss vegna áfengis- eða vímuefnavanda á þessu ári. Aldrei áður hafa jafn ung börn leitað þangað og segir framkvæmdastjórinn þetta til marks um vaxandi vanda.
Á þeim fjörutíu árum sem liðin eru frá stofnun Foreldrahúss hafa aldrei jafn margir leitað þangað og í ár. Í fyrra leituðu hátt í sex hundruð börn þangað með foreldrum sínum vegna áfengis- og vímuefnavanda. Bráðabirgðatölur sýna að aðsóknin í ár er þegar orðin meiri en í fyrra.
„Það er aukning í neyslu áfengis og kannabisefna og annarra efna hjá unglingum og núna á þessu ári hafa komið fjórtán börn sem eru tólf ára og það er breyting. Bara eitthvað annað landslag,“ segir Berglind Gunnarsdóttir Strandberg framkvæmdastjóri Foreldrahúss.
Þetta valdi áhyggjum og sé til marks um vaxandi vandamál þegar kemur að vímuefna- og áfengisneyslu barna og ungmenna.
„Þrettán ára hefur verið yngst hingað til og það heyrði til undantekninga. Það er yfirleitt fjórtán fimmtán ára stærsti hópurinn og svo færist þetta alveg upp til átján ára en oftast nær er þetta í kringum fimmtán en þetta er bara breyting.“
Misjafnt sé hversu langt börnin séu leidd þegar kemur að neyslunni en hún harðni hraðar en áður.
„Það hversu hratt þau fara í önnur efni en áfengi og gras. Þau fara í önnur efni mjög hratt og prófa.“
Þau geti allt of auðveldlega orðið sér úti um áfengi og vímuefni, meðal annars á netinu, sem þurfi að sporna gegn.
„Ef að aðgengi er gott þá færist þetta niður. Það er bara þannig.“
Fíknivandi ungs fólks hefur áhrif á allt samfélagið sem þarf að fara að vakna og bregðast við. Þetta segir ungur maður sem glímt hefur við fíkn, það gangi ekki að úrræðum fari fækkandi á meðan vandinn vex.