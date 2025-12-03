Innlent

Leystur frá störfum í Borgó „þvert á allar hefðir“

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Ársæll hefur verið mjög gagnrýninn á hugmyndir ráðherrans um breytingar á framhaldsskólakerfinu.
Ársæli Guðmundssyni skólameistara Borgarholtsskóla hefur verið vikið frá störfum þar sem Guðmundur Ingi Kristinsson menntamálaráðherra hefur ákveðið að auglýsa embættið laust til umsóknar. Ársæll segir í tilkynningu til starfsfólks að honum þyki augljóst hvað liggi að baki ákvörðuninni hjá ráðherranum.

Mbl.is greindi fyrst frá en Ársæll tilkynnti starfsfólki um uppsögnina í tölvupósti sem Vísir hefur undir höndum. Hann baðst jafnframt undan viðtali en samkvæmt heimildum fréttastofu er starfsfólk skólans í áfalli vegna tíðindanna. 

Ársæll hefur verið gagnrýninn á hugmyndir ráðherrans um framhaldsskólakerfið, líkti þeim við naglasúpu í kvöldfréttum Sýnar. Þá komst hann í fréttir í janúar þegar Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra hringdi í hann vegna týnds skópars barnabarns hennar.

Segir augljóst hvað liggi að baki

„Það er með miklum trega og með sorg í hjarta að ég skrifa ykkur þennan tölvupóst til að upplýsa ykkur um að Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra hefur látið birta mér að hann óski ekki eftir kröftum mínum sem skólameistara. Þvert á allar hefðir og í ljósi þess að undanfarið hefur ráðherra endurskipað aðra skólameistara og nýlega ráðið í lausar stöður er augljóst hvað liggur að baki ákvörðun Guðmundar Inga og Flokks fólksins.“

Ársæll segist aldrei hafa verið áminntur í starfi eða fengið ákúrur frá ráðherra menntamála þá áratugi sem hann hafi starfað sem skólameistari. Hann hafi ætíð haldið rekstri skólans innan fjárlagaheimilda.

„Skipunartími minn rennur út um mitt næsta ár eða tveimur árum áður en ég kemst á eftirlaunaaldur og eru þá rétt 40 ár síðan ég brautskráðist sem kennari úr Kennaraháskóla Íslands. Ævistarfi mínu finnst mér lítill sómi sýndur og þakklætið rýrt en ráðherra afhenti mér ekki sjálfur tilkynninguna heldur fékk starfsfólk sitt til að sjá um það. Skýring þeirra á þessari ákvörðun ráðherra er sú að ráðherra hefði heimild til að gera þetta.“

Í skrítinni stöðu

Hann segist nú vera í þeirri skrýtnu stöðu að vera forstöðumaður fyrir ríkisstofnun þar sem ráðherra hafi lýst yfir vantrausti á störf sín. Hann sé því nánast umboðslaus.

„Sjálfur hefði ég kosið að starfa áfram við skólann við að efla okkar góða starf og styrkja enda margar áskoranir framundan. Vinnustaðurinn okkar er frábær, starfsandinn góður og fagmennska í fyrirrúmi. Þykir mér afar leitt að vera hent frá borði með þessum hætti. Á allri minni ævi hef ég ekki kynnst betri vinnustað en nú skilja leiðir.“

