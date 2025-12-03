Fótbolti

Skot­spónn eftir skelfi­legt víti: „Verða að byggja stærri leik­vang“

Sindri Sverrisson skrifar
Robert Lewandowski trúði vart eigin augum eftir vítaspyrnu sína í gærkvöld.
Robert Lewandowski trúði vart eigin augum eftir vítaspyrnu sína í gærkvöld. Getty/Javier Borrego

Pólski markahrókurinn Robert Lewandowski, einn mesti markaskorari fótboltasögunnar, varð að athlægi með vítaspyrnu sinni fyrir Barcelona í stórleiknum gegn Atlético Madrid í gærkvöld.

Lewandowski tók víti í stöðunni 1-1 sem spænski miðillinn AS kallaði „eitt versta víti í sögu La Liga“ og Marca sagði það sömuleiðis eitt versta víti á löngum og afar farsælum ferli þessa 37 ára Pólverja.

Vítið má sjá hér að neðan auk annarra helstu atvika úr leiknum.

Sem betur fer fyrir Lewandowski þá endaði Barcelona á að vinna leikinn 3-1. Þjálfaranum Hansi Flick var bersýnilega ekki skemmt þegar vítaspyrna Pólverjans fór hátt, hátt yfir markið, en var sjálfsagt létt þegar stigin þrjú voru komin í hús eftir mörk frá Raphinha, Dani Olmo og Ferran Torres.

Þar með er Barcelona fjórum stigum á undan Real Madrid á toppnum en Real á leik til góða í kvöld. Börsungar eru auk þess sex stigum á undan Atlético sem situr nú í fjórða sæti.

Netverjar nýttu tækifærið til að gera stólpagrín að Lewandowski í gær, samkvæmt frétt Daily Mail, þar sem einn skrifaði til að mynda: „Hann sendi boltann til bræðra sinna í Póllandi“ og annar skrifaði „Ég held að þeir verði að byggja stærri leikvang svo að boltinn fari ekki út fyrir leikvanginn næst“.

Barcelona spilar næst gegn Real Betis á laugardaginn og á svo leik við Frankfurt í Meistaradeild Evrópu næsta þriðjudag.

Spænski boltinn

