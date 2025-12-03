Skotspónn eftir skelfilegt víti: „Verða að byggja stærri leikvang“ Sindri Sverrisson skrifar 3. desember 2025 13:30 Robert Lewandowski trúði vart eigin augum eftir vítaspyrnu sína í gærkvöld. Getty/Javier Borrego Pólski markahrókurinn Robert Lewandowski, einn mesti markaskorari fótboltasögunnar, varð að athlægi með vítaspyrnu sinni fyrir Barcelona í stórleiknum gegn Atlético Madrid í gærkvöld. Lewandowski tók víti í stöðunni 1-1 sem spænski miðillinn AS kallaði „eitt versta víti í sögu La Liga“ og Marca sagði það sömuleiðis eitt versta víti á löngum og afar farsælum ferli þessa 37 ára Pólverja. Vítið má sjá hér að neðan auk annarra helstu atvika úr leiknum. Sem betur fer fyrir Lewandowski þá endaði Barcelona á að vinna leikinn 3-1. Þjálfaranum Hansi Flick var bersýnilega ekki skemmt þegar vítaspyrna Pólverjans fór hátt, hátt yfir markið, en var sjálfsagt létt þegar stigin þrjú voru komin í hús eftir mörk frá Raphinha, Dani Olmo og Ferran Torres. Þar með er Barcelona fjórum stigum á undan Real Madrid á toppnum en Real á leik til góða í kvöld. Börsungar eru auk þess sex stigum á undan Atlético sem situr nú í fjórða sæti. Netverjar nýttu tækifærið til að gera stólpagrín að Lewandowski í gær, samkvæmt frétt Daily Mail, þar sem einn skrifaði til að mynda: „Hann sendi boltann til bræðra sinna í Póllandi“ og annar skrifaði „Ég held að þeir verði að byggja stærri leikvang svo að boltinn fari ekki út fyrir leikvanginn næst“. Barcelona spilar næst gegn Real Betis á laugardaginn og á svo leik við Frankfurt í Meistaradeild Evrópu næsta þriðjudag. Spænski boltinn Mest lesið Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum Fótbolti „Ég er 43 ára og fyrsta manneskjan sem ég hringi í á morgnana er mamma“ Fótbolti Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Enski boltinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Íslenski boltinn Nýja treyjan sem fylgja á Íslandi inn á næsta stórmót Fótbolti Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni Enski boltinn Losa sig við goðsögn: „Var að frétta að ég verð sendur heim“ Körfubolti Leið yfir sjónvarpskonu í beinni en Ian Wright greip hana Fótbolti Spiluðu fótbolta í háloftunum og settu nýtt heimsmet Fótbolti „Ég missti hárið“ Enski boltinn Fleiri fréttir Skotspónn eftir skelfilegt víti: „Verða að byggja stærri leikvang“ „Ég missti hárið“ Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum Nýja treyjan sem fylgja á Íslandi inn á næsta stórmót Sjáðu hjólhest Romero og níu mörk í sigri City Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni „Ég er 43 ára og fyrsta manneskjan sem ég hringi í á morgnana er mamma“ Spiluðu fótbolta í háloftunum og settu nýtt heimsmet Lögreglumenn hefðu verið ákærðir vegna Hillsborough-slyssins Sú besta í heimi missir af Íslandsleik og jafnvel báðum leikjum Tryggði Tottenham stigið með hjólhestaspyrnu Börsungar lentu undir og klúðruðu víti en unnu samt Leið yfir sjónvarpskonu í beinni en Ian Wright greip hana Sjóðheitur Andri Lucas áfram á skotskónum Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Algjör Pina fyrir þær þýsku í seinni og Spánn Þjóðadeildarmeistari Trump mætir á HM-dráttinn þar sem fyrstu friðarverðlaunin verða afhent Rúnar sækir gamlan félaga sinn inn í þjálfarateymið Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun Kláruðu leikinn tveimur sólarhringum eftir að hann hófst FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM Ásakanir um blekkingaleik og þjálfarinn rekinn Heiða frá meisturunum til nýliða í Svíþjóð Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“ Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Sjá meira