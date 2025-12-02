Heiða frá meisturunum til nýliða í Svíþjóð Sindri Sverrisson skrifar 2. desember 2025 11:25 Heiða Ragney Viðarsdóttir með boltann gegn FH í haust, rétt áður en Blikakonur fengu Íslandsmeistaraskjöldinn afhentan. vísir/Anton Heiða Ragney Viðarsdóttir, miðjumaður Íslands- og bikarmeistara Breiðabliks í fótbolta, hefur samið við sænska félagið Eskilstuna United til næstu tveggja ára. Eskilstuna vann næstefstu deild Svíþjóðar á síðustu leiktíð og snýr þar með aftur upp í úrvalsdeildina. Heiða Ragney spilar því í deildinni sem að þjálfari hennar hjá Breiðabliki síðustu tvö ár, Nik Chamberlain, mun einnig starfa í sem þjálfari Kristianstad. Þau skilja við Breiðablik í 8-liða úrslitum Evrópubikarsins eftir magnaða frammistöðu gegn Fortuna Hjörring frá Danmörku í 16-liða úrslitunum, og ljóst að Heiða getur litið afar stolt til baka á árið sem er senn á enda. Vill fá tækifæri í landsliðinu „Þetta voru mjög margir leikir og okkur hefur gengið vel í Evrópukeppninni. Við spiluðum síðasta leikinn 19. nóvember en nú tekur við smáhvíld,“ segir Heiða á heimasíðu Eskilstuna. Heiða, sem varð Íslandsmeistari bæði ár sín í Breiðabliki en er uppalin hjá Þór/KA, var á síðasta ári valin í íslenska A-landsliðshópinn fyrir vináttuleiki við Bandaríkin. „Ég fékk engan spilatíma þá en auðvitað dreymir mig um að fá alvöru tækifæri í framtíðinni. Ég held að það að spila í Svíþjóð geti hjálpað mér að taka næsta skref. Ég tel að Damallsvenskan sé mjög góð deild og það verður spennandi að prófa. Ekki síst finnst mér eins og sænsku liðin séu taktískari en þau á Íslandi,“ segir Heiða. Fékk alls staðar góð meðmæli Þjálfarinn Rickard Johansson fagnar því að fá þennan íslenska, varnarsinnaða miðjumann í sinn hóp: „Við vitum að það þarf reynslu til að festa okkur í sessi í efstu deild og við höfum leitað að varnarsinnuðum miðjumanni sem getur varið varnarlínuna okkar, sem er klókur í staðsetningum, góður í einföldum sendingum og einnig sterkur í að vinna boltann, auk þess að hafa reynslu úr efstu deildum og helst Evrópukeppni, og Heiða uppfyllir öll þessi skilyrði. Ég hef séð marga af leikjum hennar, ég hef fengið meðmæli frá bæði fyrrverandi liðsfélögum og landsliðsþjálfurum og allir segja það sama, að Heiða hafi verið einn af bestu miðjumönnum deildarinnar undanfarin tímabil, svo það verður mjög spennandi að sjá hana í United. Heiða eykur einnig reynsluna sem við höfum þegar í hópnum og það verður dýrmætt fyrir okkur sem nýliða árið 2026,“ segir Johansson. Sænski boltinn Mest lesið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Íslenski boltinn „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Enski boltinn Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Enski boltinn Hetja Heimis Hallgríms var skúrkur um helgina Fótbolti Vilja ekki feta í fótspor Söru: „Aðrir hlutir skipta meira máli en peningar“ Fótbolti Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun Enski boltinn Talar um Chapecoense-flugslysið í fyrsta sinn: „Skyndilega varð allt hljótt“ Sport Þurftu að teipa bikarinn eftir fagnaðarlætin Fótbolti Breyttur veruleiki íslensks íþróttafólks Sport 38 ára gamall Vardy í markastuði í Seríu A Fótbolti Fleiri fréttir Heiða frá meisturunum til nýliða í Svíþjóð Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“ Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Vilja ekki feta í fótspor Söru: „Aðrir hlutir skipta meira máli en peningar“ Hetja Heimis Hallgríms var skúrkur um helgina Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Þurftu að teipa bikarinn eftir fagnaðarlætin 38 ára gamall Vardy í markastuði í Seríu A Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Siggi Raggi fetar í fótspor Gauja Þórðar Réðust á sína eigin leikmenn Hjálpaði liði sínu að vinna fyrsta titilinn síðan löngu áður en hann fæddist Andre Onana skilinn eftir heima Logi og félagar náðu ekki að hrista af sér vandræðin í Laugardalnum Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig Ajax segir það algjört hneyksli hvað stuðningsmenn félagsins gerðu „Ég vil ekki vera Lionel Messi“ Baðst afsökunar á hómófóbísku orðavali á fyrsta fundi Undirbýr Liverpool líf án Salah? Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“ Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“ Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Sjáðu allar bestu vörslur umferðarinnar Sjá meira