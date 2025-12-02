Ásakanir um blekkingaleik og þjálfarinn rekinn Valur Páll Eiríksson skrifar 2. desember 2025 12:00 Eto'o gengur vasklega fram sem forseti kamerúnska knattspyrnusambandsins og á í hörðum deilum við íþróttaráðuneyti Kamerún. AP Photo/Steve Luciano, File Fótboltaheimur Kamerún logar í aðdraganda Afríkukeppninnar sem hefst síðar í mánuðinum. Samuel Eto'o, forseti kamerúnska knattspyrnusambandins, opinberaði í gær leikmannahóp liðsins fyrir komandi mót og rak þjálfara liðsins í leiðinni. Miklar deilur hafa staðið milli knattspyrnusambands landsins og íþróttaráðuneytis Kamerún síðustu misseri. Belginn Marc Brys var ráðinn landsliðsþjálfari í apríl 2024 af íþróttaráðuneytinu, ráðning sem Eto'o hefur reynt að vinda ofan af síðan. Belginn Marc Brys fær kaldar kveðju frá kamerúnsku stjörnunni.Isosport/MB Media/Getty Images Stórstjarnan Samuel Eto'o, fyrrum leikmaður Barcelona og Inter Milan, var endurkjörinn sem forseti kamerúnska knattspyrnusambandsins, Fecafoot, í síðustu viku og gekk vasklega til verks að reka Brys með endurnýjuðu umboði. Uppsögn Brys fylgdi harðorð yfirlýsing þar sem Belginn sætir löngum lista ásakana. Hann er meðal annars sagður hafa hvatt leikmenn til að ögra knattspyrnusambandinu og sömuleiðis átt samstarf við óþekkta einstaklinga innan sambandsins til að grafa undan starfsemi þess. Hann er einnig sakaður um að mæta ekki á fundi, neita að upplýsa um æfingaáætlanir sínar, stofna samskiptum við styrktaraðila í hættu, birta ekki leikmannahóp sinn á réttum tíma og nota „blekkingar til að komast hjá faglegri skyldu sinni til að halda blaðamannafundi“. Nýr þjálfari og umdeildur leikmannahópur Á mótinu mun David Pagou stýra kamerúnska liðinu. Sá er reynslumikill heimamaður sem var í starfsteymi Brys og hefur stýrt liðum í efstu deild Kamerún um árabil. Hópur Pagou vekur athygli. Líkt og greint var frá á Vísi í gær er André Onana, fyrrum markvörður Manchester United, og ein stærsta stjarna kamerúnska liðsins, ekki í landsliðshópnum fyrir komandi keppni. Fyrirliðinn og aðal framherji liðsins, Vincent Aboubakar, er einnig utan hóps, sem og André-Frank Zambo Anguissa, leikmaður Napoli, og Michael Ngadeu. Zambo Anguissa hefur glímt við meiðsli að undanförnu en engin skýring fylgir fjarveru hinna þriggja lykilmanna liðsins. Rekinn eftir tvo mánuði og ráðinn tveimur dögum síðar Þjálfarasaga kamerúnska liðsins er skrautleg í forsetatíð Eto'o, sem var fyrst kjörinn forseti Fecafoot í desember 2021. Hann rak portúgalska stjórann Toni Conceicao eftir að liðið hafnaði í þriðja sæti í Afríkukeppninni á heimavelli. Sá brottrekstur var í óþökk íþróttamálaráðuneytisins. Rigobert Song, fyrrum liðsfélagi Eto'o í landsliðinu, tók við stjórnartaumunum samkvæmt tilskipun forseta landsins, Paul Biya. Eto'o er þó sagður hafa sjálfur á því að ráða Song, einnig. Rigobert Song spilaði fyrir Kamerún á árunum 1993-2010 og settist síðar á þjálfarastól liðsins.vísir/getty Song stýrði liðinu á HM í Katar 2022, þar sem André Onana fór snemma heim, en Song var svo rekinn eftir slaka frammistöðu á síðasta Afríkumóti. Áðurnefndur Brys var þá ráðinn af ráðuneytinu og birti knattspyrnusambandið í kjölfarið yfirlýsingu þar sem það lýsti yfir mikilli furðu á ráðningunni. Hann var rekinn af sambandinu tveimur mánuðum eftir ráðninguna í kjölfar hávaðarifrildis við Eto'o. Hann var hins vegar endurráðinn tveimur dögum eftir þann brottrekstur og hefur verið við stjórnvölin síðan, í óþökk Eto'o sem virðist nú loks hafa fengið sínu framgengt. Áhugavert verður að fylgjast með framgangi kamerúnska liðsins undir leiðsögn nýs manns Eto'o, David Pagou. Afríkukeppnin í fótbolta Kamerún 