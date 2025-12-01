Andre Onana skilinn eftir heima Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. desember 2025 20:07 Andre Onana er ekki einn af fjórum bestu markvörðum Kamerún. Getty/ Jacques Feeney/ Kamerún mun ekki treysta á krafta markvarðarins Andre Onana í komandi Afríkukeppni í fótbolta. Þessi fyrrum markvörður Manchester United var ekki valinn í 28 leikmanna hópinn sem kemur mörgum á óvart. Onana var aðalmarkvörður kamerúnska landsliðsins þar til að hann fór á láni frá Manchester United til tyrkneska félagsins Trabzonspor í september. View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom) Onana fékk á sig mikla gagnrýni hjá United enda gerði hann sig sekan um mörg stór mistök í leikjum liðsins. Onana hefur aftur á móti spilað vel með Trabzonspor á þessu tímabili og stuðningsmennirnir eru farnir að kalla hann Vegginn. Landsliðsþjálfarinn Marc Brys valdi hann ekki sem einn af fjórum markvörðum sínum. Hann veðjar frekar á þá Simon Omossola, sem spilar með Saint-Éloi Lupopo í Kongó, Devis Epassy sem spilar með Dinamo Búkarest í Rúmeníu, Simon Ngapandouetnbu sem spilar með Montpellier í Frakklandi og Edouard Sombang sem spilar með Colombe Sport í Kamerún. Núverandi leikmaður Manchester United, Bryan Mbeumo, er í hópnum og mun því missa af mörgum leikjum liðsins í kringum jólahátíðina. View this post on Instagram A post shared by BBC SPORT (@bbcsport) Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið „Stór nöfn“ sáu Kolbein rifbeinsbrjóta Martinez Sport Reiður eftir ásakanir um svindl: „Hversu heilalaus þarftu að vera?“ Formúla 1 Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Íslenski boltinn Undirbýr Liverpool líf án Salah? Enski boltinn Hótað lífláti eftir mistökin Formúla 1 Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Fótbolti Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Enski boltinn Felldi félaga sinn úr íslenska U19-landsliðinu Handbolti Bakslag á fyrstu æfingunni í Dortmund Handbolti Baðst afsökunar á hómófóbísku orðavali á fyrsta fundi Fótbolti Fleiri fréttir Andre Onana skilinn eftir heima Logi og félagar náðu ekki að hrista af sér vandræðin í Laugardalnum Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig Ajax segir það algjört hneyksli hvað stuðningsmenn félagsins gerðu „Ég vil ekki vera Lionel Messi“ Baðst afsökunar á hómófóbísku orðavali á fyrsta fundi Undirbýr Liverpool líf án Salah? Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“ Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“ Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Sjáðu allar bestu vörslur umferðarinnar Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Leik Ajax og Groningen aflýst vegna óhóflegrar flugeldanotkunar Ágúst Eðvald heim í Þór Viking norskur meistari í fyrsta sinn síðan 1991 Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Messi og félagar í úrslit MLS í fyrsta sinn Sjáðu endurkomusigur Sunderland og öll mörk gærdagsins Sjá meira