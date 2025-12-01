Kristrún Frostadóttir birti færslu á Facebook í tilefni fullveldisdags Íslands. Þar viðrar hún hugmynd sína um að dagurinn ætti að vera rauður dagur.
„1. desember 1918 markaði kaflaskil í lífi þjóðarinnar og þessi dagur á sérstakan sess í mínu hjarta,“ skrifar forsætisráðherrann í færslunni.
Kristrún tekur þá fram að hún hafi áður viðrað þá hugmynd að 1. desember yrði rauður dagur. Hún spyr fylgjendur sína hvað þeim finnist um hugmyndina og hvort hún ætti að viðra hana við verkalýðshreyfinguna og Samtök atvinnurekenda.
Áður fyrr var dagurinn frídagur í skólum og verslunum og skrifstofum yfirleitt lokað eftir hádegi. Árið 1963 var ákveðið með sérstökum kjaradómi að dagurinn skyldi ekki teljast sem almennur frídagur. Skólar landsins gáfu frí alveg til ársins 1995 en það ár féllust kennarar á það með kjarasamningi að kennsluskylda væri á fullveldisdaginn.