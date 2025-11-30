Leik Ajax og Groningen aflýst vegna óhóflegrar flugeldanotkunar Siggeir Ævarsson skrifar 30. nóvember 2025 21:04 Eins og sést þá misstu stuðningsmenn Ajax sig aðeins í gleðinni, og jafnvel rúmlega það. Vísir/Getty Leikur Ajax og Groningen í hollensku úrvalsdeildinni í kvöld var flautaður af eftir aðeins fimm mínútur þar sem hörðustu stuðningsmenn Ajax kveiktu í gríðarlegu magni af flugeldum og blysum í stúkunni. Hörðustu stuðningsmenn Ajax vildu með þessari flugeldsýningu heiðra minningu félaga síns sem lést fyrr í mánuðnum en misstu sig greinilega aðeins í gleðinni eins og sést á meðfylgjandi myndbandi. Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month. pic.twitter.com/IBRy8fgW4B— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025 Stjórnendur Ajax eru eins og gefur að skilja ekki parhrifnir af þessari framkomu en félagið hefur þegar sent frá sér yfirlýsingu „Við biðjum alla þá sem málið varðar afsökunar. Öryggi áhorfenda og leikmanna var í hættu og það er óásættanlegt. Flugeldar eiga ekki heima á fótboltavelli.“ Í yfirlýsingunni kemur einnig fram að leitarhundar hafi verið á vellinum sem áttu að þefa flugeldana uppi en það var greinilega ekki nóg. Þá kemur einnig fram að félagið muni fara yfir myndefni úr öryggismyndavélum til að reyna að finna þá sem stóðu fyrir uppákomunni og láta þá sæta ábyrgð. Þetta var ekki eini leikurinn í Evrópu þessa helgina sem var blásinn af vegna flugelda og blysa en í gær kveiknaði í gervigrasinu í leik Norrköpping og Örgryte. Hollenski boltinn Tengdar fréttir Íslendingalið Norrköping féll með skömm Norrköping er fallið niður í sænsku B-deildina í fótbolta eftir markalaust jafntefli við Örgryte í umspili í dag. Örgryte vann fyrri leikinn á sínum heimavelli, 3-0, og leikur í úrvalsdeildinni á næsta tímabili. 29. nóvember 2025 18:49 Mest lesið Kolbeinn enn ósigraður eftir að hafa rotað Martinez Sport Uppgjörið: Ísland - Bretland 84-90 | Þungt tap í Höllinni Körfubolti Uppgjörið: Ísland - Úrúgvæ 33-19 | Stórsigur og Íslendingar í milliriðil Handbolti Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri Enski boltinn Endurkomusigur United á Selhurst Park Enski boltinn Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Enski boltinn Ferrari bílarnir í henglum og verða bara verri Formúla 1 Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enski boltinn Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Enski boltinn Sjáðu endurkomusigur Sunderland og öll mörk gærdagsins Fótbolti Fleiri fréttir Ágúst Eðvald heim í Þór Viking norskur meistari í fyrsta sinn síðan 1991 Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Messi og félagar í úrslit MLS í fyrsta sinn Sjáðu endurkomusigur Sunderland og öll mörk gærdagsins Everton engin fyrirstaða fyrir Newcastle Sanngjarn sigur gestanna frá Fulham Andri Lucas á skotskónum í svekkjandi jafntefli Fjórir sigrar í röð hjá Börsungum Atli Sigurjónsson heim í Þór Ótrúleg endurkoma Sunderland og Igor Thiago hetja Brentford Mikael Egill lagði upp sigurmark Genoa Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina Foden kom City á beinu brautina á ný Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér Baðst afsökunar á að hafa gert grín að nefi mótherja Sigursæl knattspyrnukona í herferð fyrir einstæðar mæður Starfsmaður Chelsea stal 34 milljónum af félaginu Dómari gaf sautján rauð spjöld í sama leik Man United vill að nýr Old Trafford verði klár fyrir HM kvenna Elísabet stýrði Belgum til sigurs KSÍ skiptir um mótakerfi og smíðar nýjan vef Íranar fengu enga hjálp frá Infantino og sniðganga HM-dráttinn Sjá meira