Fótbolti

Leik Ajax og Gronin­gen af­lýst vegna óhóf­legrar flug­elda­notkunar

Siggeir Ævarsson skrifar
Eins og sést þá misstu stuðningsmenn Ajax sig aðeins í gleðinni, og jafnvel rúmlega það.
Eins og sést þá misstu stuðningsmenn Ajax sig aðeins í gleðinni, og jafnvel rúmlega það. Vísir/Getty

Leikur Ajax og Groningen í hollensku úrvalsdeildinni í kvöld var flautaður af eftir aðeins fimm mínútur þar sem hörðustu stuðningsmenn Ajax kveiktu í gríðarlegu magni af flugeldum og blysum í stúkunni.

Hörðustu stuðningsmenn Ajax vildu með þessari flugeldsýningu heiðra minningu félaga síns sem lést fyrr í mánuðnum en misstu sig greinilega aðeins í gleðinni eins og sést á meðfylgjandi myndbandi.

Stjórnendur Ajax eru eins og gefur að skilja ekki parhrifnir af þessari framkomu en félagið hefur þegar sent frá sér yfirlýsingu

„Við biðjum alla þá sem málið varðar afsökunar. Öryggi áhorfenda og leikmanna var í hættu og það er óásættanlegt. Flugeldar eiga ekki heima á fótboltavelli.“

Í yfirlýsingunni kemur einnig fram að leitarhundar hafi verið á vellinum sem áttu að þefa flugeldana uppi en það var greinilega ekki nóg. Þá kemur einnig fram að félagið muni fara yfir myndefni úr öryggismyndavélum til að reyna að finna þá sem stóðu fyrir uppákomunni og láta þá sæta ábyrgð.

Þetta var ekki eini leikurinn í Evrópu þessa helgina sem var blásinn af vegna flugelda og blysa en í gær kveiknaði í gervigrasinu í leik Norrköpping og Örgryte.

Hollenski boltinn

Tengdar fréttir

Íslendingalið Norrköping féll með skömm

Norrköping er fallið niður í sænsku B-deildina í fótbolta eftir markalaust jafntefli við Örgryte í umspili í dag. Örgryte vann fyrri leikinn á sínum heimavelli, 3-0, og leikur í úrvalsdeildinni á næsta tímabili.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið