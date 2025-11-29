Eitt vinsælasta leikskáld Breta látið Jón Ísak Ragnarsson skrifar 29. nóvember 2025 23:46 „Sir“ Tom Stoppard er látinn, 88 ára gamall. Getty Tom Stoppard, eitt þekktasta leikskáld Bretlands, er látinn 88 ára að aldri. Stoppard vann til bæði Óskarsverðlauna og Golden Globe fyrir handrit kvikmyndarinnar Shakespeare In Love. Í tilkynngu frá aðstandendum hans segir að Stoppard hafi látist á heimili sínu í Dorset umvafinn fjölskyldu sinni og ástvinum. Karl Bretakonungur og Camilla drottning hafa vottað fjölskyldu hans samúð sína, en í yfirlýsingu frá konungsfjölskyldunni segir að Stoppard hafi verið einn fremsti rithöfundur Bretlands. Þá hefur Mick Jagger, forsprakki hljómsveitarinnar the Rolling Stones, einnig heiðrað minningu hans. Í færslu á samfélagsmiðlum sagði hann Stoppard sitt uppáhalds leikskáld. Tom Stoppard fæddist í Tjekkóslóvakíu 1937 og bar þá nafnið Tomas Straussler. Hann flúði land sitt eftir hernám Þjóðverja undir forystu nasista, og settist að á Englandi. Á fullorðinsárum frétti hann svo af því að ömmur hans og afar hefðu öll verið gyðingar og hefðu látist í útrýmingarbúðum nasista. Hann starfaði sem blaðamaður í Bristol árið 1954, áður en hann gerðist leikhúsgagnrýnandi og síðar leikskáld. Ferill hans tókst á loft á sjöunda áratug síðustu aldar, þegar leikrit hans Rosencrantz og Guildenstern eru dauðir, var frumsýnt á leikhúshátíð í Edinborg. Tom var svo sleginn til riddara árið 1997 fyrir störf hans í þágu enskra bókmennta og leikhúss. Andlát Mest lesið Lýsir algjöru öryggisleysi eftir blauta tusku í andlitið Innlent Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar Innlent „Ísland þarf að vakna“ Innlent Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Innlent Lögðu hníf að ökumanninum og sögðu honum að opna skottið Innlent Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Innlent Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Innlent Flensan orðin að faraldri Innlent Um hvað voru dómararnir í máli Alberts ósammála? Innlent Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Innlent Fleiri fréttir Eitt vinsælasta leikskáld Breta látið Úkraínumenn skutu á olíuskip Rússa í Svartahafi Íslendingur í Hong Kong: „Reiðin mun koma“ Líta eigi á lofthelgi Venesúela sem lokaða Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna Tugir látnir eftir flóð í Taílandi og Indónesíu Starfsmannastjóri Selenskís segir af sér Í varðhaldi í Þýskalandi vegna Nord Stream-skemmdarverka Sex til tólf ár í fangelsi fyrir hrottalegt morð með hníf, öxi og sveðju Rannsaka aftöku hermanna á tveimur mönnum í Jenín Belgar óttast að þurfa að endurgreiða Rússum Húsleit hjá starfsmannastjóra Selenskís 128 látnir í Hong Kong og 200 enn saknað Segir hættu á að nauðgunarlöggjöf verði beitt í hefndarskyni Segist ætla að stöðva allan aðflutning fólks frá „þriðja heims ríkjum“ Björguðu gömlum manni af efstu hæð Keyrði þvert yfir Bandaríkin til að skjóta tvo hermenn Segir Úkraínumönnum að hörfa eða deyja Undirbúa Mána-leiðangur Dana til tungsins Skoða kosti geimstjórnstöðvar á norðurslóðum Pólverjar kaupa kafbáta af Svíum Átta ára fangelsi fyrir að skipuleggja fjöldamorð á Eurovision Bað forsætisráðherra Japan að ögra ekki Kínverjum Fyrirskipar ítarlegar rannsóknir á öllum Afgönum í Bandaríkjunum Makar Bandaríkjamanna handteknir í dvalarleyfisviðtölum Að minnsta kosti 44 látnir og 280 saknað Tveir þjóðvarðliðar skotnir nálægt Hvíta húsinu Tugir orðnir eldinum að bráð og hundruða saknað Þriðja málið gegn Trump fellt niður Grunaður um að byrla konum svo þær migu á sig í starfsviðtali Sjá meira