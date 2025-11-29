Erlent

Eitt vin­sælasta leik­skáld Breta látið

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
„Sir“ Tom Stoppard er látinn, 88 ára gamall.
Tom Stoppard, eitt þekktasta leikskáld Bretlands, er látinn 88 ára að aldri. Stoppard vann til bæði Óskarsverðlauna og Golden Globe fyrir handrit kvikmyndarinnar Shakespeare In Love.

Í tilkynngu frá aðstandendum hans segir að Stoppard hafi látist á heimili sínu í Dorset umvafinn fjölskyldu sinni og ástvinum.

Karl Bretakonungur og Camilla drottning hafa vottað fjölskyldu hans samúð sína, en í yfirlýsingu frá konungsfjölskyldunni segir að Stoppard hafi verið einn fremsti rithöfundur Bretlands.

Þá hefur Mick Jagger, forsprakki hljómsveitarinnar the Rolling Stones, einnig heiðrað minningu hans. Í færslu á samfélagsmiðlum sagði hann Stoppard sitt uppáhalds leikskáld.

Tom Stoppard fæddist í Tjekkóslóvakíu 1937 og bar þá nafnið Tomas Straussler. Hann flúði land sitt eftir hernám Þjóðverja undir forystu nasista, og settist að á Englandi.

Á fullorðinsárum frétti hann svo af því að ömmur hans og afar hefðu öll verið gyðingar og hefðu látist í útrýmingarbúðum nasista.

Hann starfaði sem blaðamaður í Bristol árið 1954, áður en hann gerðist leikhúsgagnrýnandi og síðar leikskáld.

Ferill hans tókst á loft á sjöunda áratug síðustu aldar, þegar leikrit hans Rosencrantz og Guildenstern eru dauðir, var frumsýnt á leikhúshátíð í Edinborg.

Tom var svo sleginn til riddara árið 1997 fyrir störf hans í þágu enskra bókmennta og leikhúss.

