Fótbolti

Andri Lucas á skotskónum í svekkjandi jafn­tefli

Siggeir Ævarsson skrifar
Andri Lucas er kominn með fimm mörk fyrir Blackburn
Andri Lucas er kominn með fimm mörk fyrir Blackburn Vísir/Getty

Andri Lucas Guðjohnsen skoraði sitt fimmta mark fyrir Blackburn í dag þegar liðið gerði 1-1 jafntefli við Wrexham í ensku B-deildinni.

Andri var vel staðsettur í teignum og skoraði með skalla eftir fyrirgjöf frá Ryan Alebiosu á 13. mínútu. Allt leit út fyrir að þetta yrði sigurmarkið í leiknum en Wrexham jafnaði metin á 95. mínútu eftir mikið klafs í teignum.

Jafnteflið kostar Blackburn tvö mikilvæg stig en liðið er aðeins þremur stigum frá fallsæti eftir 17 umferðir en liðið á þó leik til góða á flest liðin í deildinni. 

Wrexham er aftur á móti í ágætum málum í efri hluta deildarinnar, í 9. sæti, en liðin í 3. til 6. sæti fara í umspil um sæti í úrvalsdeildinni í vor.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið