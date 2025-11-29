Andri Lucas Guðjohnsen skoraði sitt fimmta mark fyrir Blackburn í dag þegar liðið gerði 1-1 jafntefli við Wrexham í ensku B-deildinni.
Andri var vel staðsettur í teignum og skoraði með skalla eftir fyrirgjöf frá Ryan Alebiosu á 13. mínútu. Allt leit út fyrir að þetta yrði sigurmarkið í leiknum en Wrexham jafnaði metin á 95. mínútu eftir mikið klafs í teignum.
Jafnteflið kostar Blackburn tvö mikilvæg stig en liðið er aðeins þremur stigum frá fallsæti eftir 17 umferðir en liðið á þó leik til góða á flest liðin í deildinni.
Wrexham er aftur á móti í ágætum málum í efri hluta deildarinnar, í 9. sæti, en liðin í 3. til 6. sæti fara í umspil um sæti í úrvalsdeildinni í vor.