Atli Sigurjónsson er genginn til liðs við uppeldsfélag sitt Þór á Akureyri en Atli kvaddi KR fyrr í vikunni eftir að hafa leikið tólf tímabil í Vesturbænum.
KR greindi frá því fyrr í vikunni að Atli væri að flytja norður yfir heiðar og má því segja að þessi skipti hafi legið í loftinu. Atli lék 17 leiki með KR í Bestu deildinni í sumar, en alls lék hann 340 leiki fyrir KR og er fimmti leikjahæsti leikmaður í sögu liðsins.
Þórsarar greindu frá fréttunum í dag en hinn 34 ára Atli gerir tveggja ára samning við Þór. Þórsarar verða nýliðar í Bestu deildinni næsta sumar eftir að hafa unnið Lengjudeildina í ár.