Atli kveður KR og flytur norður Valur Páll Eiríksson skrifar 26. nóvember 2025 14:25 Atli er fluttur á Akureyri og líklega á leið til Þórs. vísir / jón gautur Atli Sigurjónsson hefur yfirgefið KR eftir tólf leiktíðir hjá félaginu. Allar líkur eru á því að hann semji við uppeldisfélag sitt, Þór á Akureyri. Atli er 34 ára gamall en hann samdi við KR fyrir sumarið 2012 og lék með því í þrjú sumur áður en hann skipti til Breiðabliks. Eftir þrjú sumur með Blikum fór hann aftur vestur í bæ og hefur verið það óslitið frá vorinu 2016, að stuttum lánssamningi til Þórs sumarið 2017 undanskildum. KR-ingar greina frá því á samfélagsmiðlum að Atli hafi yfirgefið félagið og sé fluttur í heimabæinn Akureyri. Allar líkur eru á því að hann semji við uppeldisfélag sitt Þór, sem vann Lengjudeildina síðasta sumar og leikur því meðal þeirra bestu í sumar. Atli var hluti af Íslandsmeistaraliðum KR sumrin 2013 og 2019 og lék 340 leiki fyrir Vesturbæjarliðið. Atli spilaði 17 leiki fyrir KR í sumar en komst ekki á blað með liðinu sem rétt hélt sér uppi í Bestu deildinni eftir sigur á Vestra á Ísafirði í úrslitaleik í lokaumferð deildarinnar. Besta deild karla KR Akureyri