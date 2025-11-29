Íslendingur í Hong Kong segir mikla sorg ríkja eftir eldsvoða í sjö íbúðaturnum. Á annað hundrað hafa fundist látnir og fólks er enn leitað í brunarústunum.
Eldur braust út í íbúðarblokkum í Wang Fuk hverfinu í Hong Kong á miðvikudag. Blokkirnar eru átta og barst eldur í sjö þeirra. Slökkvistarf gekk hægt og illa og var ekki búið að fyllilega slökkva í glæðunum fyrr en seint á fimmtudag.
Talið er að byggingapallar úr bambus, sem hafði verið komið upp allt í kringum blokkirnar vegna framkvæmda, og eldfimt frauðplast sem notað var í úrbótunum séu ástæða þess að eldurinn barst svo auðveldlega milli blokkanna.
Íslendingur sem hefur verið búsettur í Hong Kong í tuttugu ár segir íbúa mjög hrygga.
„Það er þjóðarsorg hér í Hong Kong núna og verður fram á mánudag og þetta er svakalegt áfall fyrir Hong Kong að lenda í þessu,“ segir Pétur Hannes Ólafsson, íbúi í Hong Kong.
Rannsókn á tildrögum eldsvoðans hófst nær samstundis og hefur lögreglan handtekið þrjá yfirmenn byggingarverktakans í tengslum við rannsóknina. Stofnun sem rannsakar spillingu hefur látið handtaka átta til viðbótar, þar á meðal undirverktaka.
„Þetta hefur verið að koma upp undanfarið að það hafi kviknað í þessum stillönsum,“ segir Pétur.
„Þetta eru þrjú atvik núna nýlega þar sem eldur hefur farið í stillansa og ég man ekki til þess áður að þetta hafi verið svona oft.“
Fólk velti fyrir sér hvort það vanti upp á eftirlit.
„Reiðin mun koma. Fólk er að spyrja sig, hvernig getur þetta gerst?“