Ís­lendingur í Hong Kong: „Reiðin mun koma“

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Minnst 128 hafa fundist látnir í rústunum en talið er ljóst að tala látinna muni hækka mjög eftir því sem líður á leit.
Íslendingur í Hong Kong segir mikla sorg ríkja eftir eldsvoða í sjö íbúðaturnum. Á annað hundrað hafa fundist látnir og fólks er enn leitað í brunarústunum.

Eldur braust út í íbúðarblokkum í Wang Fuk hverfinu í Hong Kong á miðvikudag. Blokkirnar eru átta og barst eldur í sjö þeirra. Slökkvistarf gekk hægt og illa og var ekki búið að fyllilega slökkva í glæðunum fyrr en seint á fimmtudag.

Talið er að byggingapallar úr bambus, sem hafði verið komið upp allt í kringum blokkirnar vegna framkvæmda, og eldfimt frauðplast sem notað var í úrbótunum séu ástæða þess að eldurinn barst svo auðveldlega milli blokkanna.

Íslendingur sem hefur verið búsettur í Hong Kong í tuttugu ár segir íbúa mjög hrygga.

„Það er þjóðarsorg hér í Hong Kong núna og verður fram á mánudag og þetta er svakalegt áfall fyrir Hong Kong að lenda í þessu,“ segir Pétur Hannes Ólafsson, íbúi í Hong Kong.

Rannsókn á tildrögum eldsvoðans hófst nær samstundis og hefur lögreglan handtekið þrjá yfirmenn byggingarverktakans í tengslum við rannsóknina. Stofnun sem rannsakar spillingu hefur látið handtaka átta til viðbótar, þar á meðal undirverktaka.

„Þetta hefur verið að koma upp undanfarið að það hafi kviknað í þessum stillönsum,“ segir Pétur.

„Þetta eru þrjú atvik núna nýlega þar sem eldur hefur farið í stillansa og ég man ekki til þess áður að þetta hafi verið svona oft.“

Fólk velti fyrir sér hvort það vanti upp á eftirlit.

„Reiðin mun koma. Fólk er að spyrja sig, hvernig getur þetta gerst?“

Hong Kong

