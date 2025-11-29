Mikael Egill lagði upp sigurmark Genoa Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 29. nóvember 2025 15:58 Mikael Egill Ellertsson fagnar með Lorenzo Colombo eftir að hann jafnaði fyrir Genoa gegn Verona. getty/Simone Arveda Genoa lyfti sér upp í 15. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar með 2-1 sigri á Verona á heimavelli í dag. Mikael Egill Ellertsson lagði sigurmark Genoa upp fyrir Morten Thorsby. Á 62. mínútu átti Mikael frábæra fyrirgjöf frá hægri inn á vítateig Verona þar sem Thorsby skallaði boltann í netið. Þetta var fyrsta stoðsending Mikaels á tímabilinu en hann hefur einnig skorað eitt mark í ítölsku deildinni. Þetta var þriðji leikur Genoa undir stjórn Danieles De Rossi en liðið gerði jafntefli í fyrstu tveimur leikjunum eftir að Rómverjinn tók við. Verona náði forystunni á 21. mínútu þegar Rafik Belghali skoraði. Fimm mínútum fyrir hálfleik jafnaði Lorenzo Colombo fyrir Genoa og staðan var því jöfn, 1-1, þegar liðin gengu til búningsherbergja. Aðeins eitt mark var skorað í seinni hálfleik en það gerði Thorsby eftir undirbúning Mikaels. Genoa hefur fengið átta stig í síðustu fjórum leikjum og staða liðsins hefur lagast mikið eftir afleita byrjun á tímabilinu. Verona er án sigurs á botni ítölsku deildarinnar, með sex stig líkt og Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina. Ítalski boltinn