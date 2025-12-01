Black Sand Hotel er fyrsta „boutique“ hótelið sem stendur við sjávarsíðu hér á landi en hótelið mun taka á móti fyrstu gestum sínum í upphafi næsta árs. Hótelið stendur á tanga í Ölfusi og þar er boðið upp á kyrrlátt afdrep við sjávarsíðuna með 70 herbergjum og níu svítum sem eru hannaðar af mikilli natni til að falla að óspilltri fegurð suðurstrandar Íslands.
„Með opnun Black Sand Hotel munum við lyfta upplifun ferðamanna á íslensku strandlengjunni,“ segir Óskar Vignisson, hótelstjóri Black Sand Hotel. „Hér geta gestir okkar slakað á, notið fegurðar hótelsins og samhljóms þess við náttúruna. Okkur hlakkar mikið til að bjóða bæði erlendum gestum og heimamenn velkomna í þennan sannkallaða sælureit við sjóinn.“
Black Sand Hotel býður upp á sex gerðir gjafabréfa sem eru tilvalin í jóla- og afmælispakkann eða sem tækifærisgjöf. Gjafabréfin heita Gisting og morgunverður við ströndina, Vetrargisting við ströndina, Vetrargisting og kvöldverður við ströndina, Gisting, morgunverður og kvöldverður, Tvær nætur, morgunverður og kvöldverður og að lokum Rómantísk dvöl í Junior svítu.
„Þarna ættu allir að finna eitthvað við hæfi,“ segir Óskar. „Ég get lofað því að gjafabréfin okkar munu vekja mikla lukku, enda er þetta upplifun af bestu gæðum. Þessa dagana erum við að bjóða 20% afslátt af fjórum þeirra.“
Óskar segir herbergin hönnuð til að endurspegla landslag Íslands. „Um er að ræða lágstemmda innanhússhönnun með náttúrulegum efnum, mjúkum áferðum og hófstilltum litum.“
Í hverju herbergi og hverri svítu eru stórir gluggar sem ramma inn útsýnið yfir svarta sanda, Norður-Atlantshafið, Ölfusá og fjöllin í kring. „Við bjóðum upp á níu svítur af mismunandi stærðum, frá 40 fermetra Junior-svítum upp í 73 fermetra Signature-svítu. Þær eru allar staðsettar á efri hæð hótelsins, eingöngu fyrir svítu-gesti, með aðgangi að sérstöku seturými og óviðjafnanlegu útsýni í allar áttir, í rólegu umhverfi með aðskildum setu- og borðstofum.“
Black Sand Hotel er fyrsta hótelið á Íslandi sem er að fullu innréttað með DUX-húsgögnum en húsgagnaframleiðandinn, sem er þekktur fyrir sérsmíðuð lúxushúsgögn, mun setja mark sitt á almenningsrými, veitingastað og herbergi með sérvöldum húsgögnum.
„Við erum afar stolt og þakklát fyrir að vera hluti af Black Sand Hotel. Hótelið verður einstakur áfangastaður og fyrsta heildstæða DUX upplifunin á Íslandi,“ segir Jonas Andersson, markaðs- og sölustjóri DUX Beds & Furniture á Norðurlöndum. „Við hlökkum til opnunar þessa einstaka hótels þar sem hvíld fyrir líkama og sál er í forgrunni.“
Veitingastaður hótelsins heitir ÓMUR og rúmar 80 gesti. Staðurinn býður upp á árstíðabundna matargerð með morgunverðarhlaðborði og kvöldverðarmatseðil sem heiðrar norræna matargerð. „Með því að blanda saman hefðum og nútímalegri matreiðslu munum við draga fram það besta úr landi og sjó. ÓMUR barinn mun bjóða upp á vandlega valið úrval af vínum og drykkjum og árstíðabundna smárétti og verður þannig kjörinn staður til að rifja upp ævintýri dagsins.“
Heilsulind Black Sand Hotel liggur inn í strandbarðinu og mun bjóða upp á vörur frá [Comfort Zone] sem eru hágæða ítalskar húðmeðferðarvörur. „Þar geta gestir okkar slakað á í gufu og sánu, jarðhitapottum, köldum böðum, meðferðarými og jógarými. Auk þess munum við bjóða upp á líkamsræktarpakka frá Gympack og geta gestir því æft í herberginu sínu, utandyra eða í heilsulindinni.“
Hótelið mun einnig bjóða upp á fjölnota og alhliða rými fyrir viðburði sem hentar jafnt fyrir brúðkaup, viðskiptafundi, jógaferðir eða einkaveislur.
Nánari upplýsingar má finna á vef Black Sand Hotel.