Samkomulag ríkisins og Garðabæjar um sameiginlega þróun Vífilsstaðareits var undirritað í dag. Í því er lögð sér áhersla á íbúðabyggð, heilbrigðistengda starfsemi og skólaþjónustu á svæðinu.
Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra undirritaði samkomulagið fyrir hönd ríkisins. Gert er ráð fyrir að nýtt deiliskipulag fyrir svæðið allt verði tilbúið í lok árs 2027 eða byrjun árs 2028, að því er kemur fram í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins.
Þar segir að fyrirhugað sé að byrja á endurskipulagningu lóða við Spítalaveg 1–3 fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi. Deiliskipulag fyrir þann hluta svæðisins verði unnið fyrir vorið 2026 og í kjölfarið hefji ríkið opið söluferli á fasteignum í samstarfi við Garðabæ.
Markmið með sölu eignanna sé að koma þeim í not á ný fyrir þjónustutengda starfsemi sem er til þess fallin að auka aðdráttarafl svæðisins og stuðla að mannlífi og umsvifum.
Þá segir að óbreytt hjúkrunarstarfsemi verði rekin á staðnum að minnsta kosti til ársloka 2030, en framtíðarnýting hússins verði skoðuð í tengslum við heildarskipulag svæðisins.
Ráðuneytið muni fela Framkvæmdasýslunni – Ríkiseignum (FSRE) að hefja niðurrif ónýtra húsa á svæðinu í tengslum við nánari þróun svæðisins. Þá verða endurbætur á ytra byrði Yfirlæknisbústaðarins kláraðar og tryggt að húsið fái verðugan sess á svæðinu.
Garðabær og íslenska ríkið séu sammála um að hefja viðræður um möguleg kaup Garðabæjar á tveimur fasteignum á svæðinu að Spítalavegi 2 og 15 sem hýst hefur skólastarfsemi.
„Með þessu samkomulagi er stigið mikilvægt skref í átt að heildstæðri uppbyggingu á Vífilsstöðum. Svæðið á sér langa sögu og þar eru miklir möguleikar á uppbyggingu og með þessu samkomulagi tryggjum við að samvinnu ríkisins og Garðabæjar með góða nýtingu landsins að leiðarljósi,“ er haft eftir Daða Má í tilkynningu.