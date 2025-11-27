Vaktin: Dómur yfir Alberti kveðinn upp í Landsrétti Árni Sæberg skrifar 27. nóvember 2025 14:04 Albert Guðmundsson í Héraðsdómi Reykjavíkur á sínum tíma. Vísir/Vilhelm Landsréttur kveður upp dóm sinn í máli knattspyrnumannsins Alberts Guðmundssonar, sem sætir ákæru fyrir nauðgun, upp úr klukkan 15. Fylgst verður með gangi mála í vaktinni hér á Vísi. Albert var sýknaður í Héraðsdómi Reykjavíkur í október í fyrra af ákæru fyrir að hafa haft önnur kynferðismök en samræði við konu án hennar samþykkis. Ríkissaksóknari ákvað þremur vikum eftir dómsuppsögu í héraði að áfrýja dómnum og freista þess að fá Albert sakfelldan í Landsrétti. Landsréttur kveður upp dóm í málinu fyrir luktum dyrum upp úr klukkan 15. Fréttastofa verður á svæðinu og greint verður frá gangi mála í vaktinni hér að neðan. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðunni (F5).