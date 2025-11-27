Gæti þýtt aukna viðveru NATO hér á landi Smári Jökull Jónsson skrifar 27. nóvember 2025 11:55 Frá undirritun samningsins í morgun. Vísir/Lýður Í dag var undirritaður samningur um uppbyggingu mannvirkja í Helguvík í samstarfi við Atlantshafsbandalagið og nemur fjárfesting NATO allt að tíu milljörðum króna. Utanríkisráðherra segir framkvæmdina sýna að Ísland sé verðugur bandamaður innan NATO. Samningurinn var undirritaður í Hljómahöll í Reykjanesbæ og undir hann skrifuðu Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisáðherra, Kjartan Kjartansson bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Halldór K. Hermannsson hafnarstjóri Reykjaneshafnar. Áætlað er að framkvæmdin ein og sér skapi um eitt hundrað störf, hefjist seinni hluta næsta árs og ljúki árið 2029. Mannvirkjasjóður NATO fjármagnar þessa framkvæmd en byggja á 390 metra viðlegukant í höfninni í Helguvík sem og 25 þúsund rúmmetra birgðageymslu fyrir skipaeldsneyti og mun hún nýtast flota Atlantshafsbandalagsins í Norður-Atlantshafi. Ísland er verðugur bandamaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði framkvæmdina sýna fram á að Ísland er verðugur bandamaður innan NATO auk þess sem hún eflir varnir og öryggi á svæðinu. Hún gæti líka þýtt aukna viðveru herafla frá ríkjum NATO hér á landi. „Mér finnst það líklegra heldur en ekki en það sem við erum fyrst og fremst að gera að tryggja, út frá okkar mikilvægu landfræðilegu legu, að við erum tilbúin að þjónusta ýmsa starfsemi og tryggja ýmsa starfsemi sem eykur öryggi á þessu svæði sem skiptir okkur mjög máli,“ sagði Þorgerður Katrín í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar. Hún undirstrikaði mikilvægi Íslands í NATO í ljósi landfræðilegrar legu landsins og að mikilvægt væri að tryggja öryggir og varnir líkt og hafi verið gert með samstarfsyfirlýsingum við bæði Finna og Þjóðverja. Uppbygging mun halda áfram Þorgerður Katrín segir að frekari framkvæmdir séu á döfinni. „Við ætlum okkur að halda áfram til að mynda að byggja upp okkar innviði á öryggissvæðinu í Keflavík. Við þurfum til lengri tíma að skoða ratsjárkerfin, þau þurfa uppfærslu innan tíu ára þannig að það eru mörg stór og umfangsmikil verkefni sem við stöndum frammi fyrir og þurfum að fara í og ekki síst í samstarfi við NATO.“ „Þetta er hluti af því sem við getum lagt til að vera öflugur gestgjafi, að vera þjóð sem getur tekið vel á móti þeim sem senda með mjög miklum tilkostnaði flugvélar og sveitir í loftrýmisgæslu, kafbátaleit og svo framvegis. Það er svolítið á okkar ábyrgð að sjá til þess að þjónustan sé framúrskarandi sem hún er og það hefur verið einstakt samstarf við landhelgisgæsluna.“ Mikilvægt að leiðtogarnir sjái hvað Ísland hafi fram að færa Undirritunin á sér stað sama dag og Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, kemur í heimsókn hingað til landsins. Þorgerður Katrín sagði komu hans mikilvæga í að sýna þátt Íslands innan Atlantshafsbandalagsins. Hún segist ekki þurfa að sannfæra Rutte um mikilvægi Íslands og frekari fjárfestingu hér á landi. „Það er mikilvægt að þeir leiðtogar, bæði innan NATO og líka aðildarríkjana, að þau sjái hvað við höfum fram að færa. Þetta viðnámsþol sem við Íslendingar höfum mikið af og höfum lært af meðal annars í glímu við náttúruöflin.“ „Ég held að við sjáum það að ógnin sem er mjög afgerandi af hálfu Rússa og annarra ríkja, sem eru ekki endilega bestu vinir NATO, hún er til staðar og fer ekki minnkandi. Þá verður NATO og NATO-ríkin að sýna að við erum tilbúin og að við séum með ákveðinn fælingarmátt sem felst í því að við erum með öfluga starfsemi hér á Íslandi og öllu svæði hér í kringum okkur. Þetta skiptir okkur Íslendinga gríðarlega miklu máli." Hún segir ánægju ríkja með það sem Ísland hefur haft fram að færa í NATO-samstarfinu. „Á þessu tæpa ári sem ég hef verið í embætti er gott að finna, hvort sem það eru Tékkar, Spánverjar, Belgar eða þær þjóðir sem hafa komið hingað með gríðarlega mikinn mannskap, að þær eru mjög ánægðar með alla umgjörð og alla þjónustu og við höfum metnað í það að vera framúrskarandi á þessu sviði."