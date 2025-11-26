Framsóknarmenn boða til blaðamannafundar Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. nóvember 2025 23:10 Einar Þorsteinsson er fyrrverandi borgarstjóri og oddviti Framsóknar í borginni. Vísir/Ívar Fannar Borgarstjórnarflokkur Framsóknar boðar til blaðamannafundar á morgun í Ráðhúsi Reykjavíkur. Einar Þorsteinsson oddviti flokksins segir fjárhagsáætlun meirihlutans í borginni metnaðarlausan og að því sé nauðsynlegt að bregðast við. Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík segir blikur á lofti um afkomu borgarinnar, sérstaklega í ljósi tilkynninga um að arðgreiðslur Orkuveitunnar myndu lækka um tvo milljarða á næsta ári. „Við teljum gríðarlega mikilvægt að bregðast við fyrirætlunum meirihlutans varðandi fjármál borgarinnar. Fjárhagsáætlunin sem þau leggja fram er metnaðarlaus og það er hægt að gera miklu betur,“ segir hann. Einar vildi ekki útskýra nánar í hverju þessar tillögur fælust en sagði þær spennandi og vel unnar. „Við höfum miklar áhyggjur því að í seinni umræðum fjárhagsáætlunar muni meirihlutinn ekki hafa brugðist við með þeim hætti sem nauðsynlegt er og munum því leggja fram og kynna á blaðamannafundi á morgun breytingartillögur við fjárhagsáætlun sem tryggja sjálfbæran rekstur borgarinnar á næsta ári og inn í framtíðina,“ sagði Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknar í Reykjavík. Reykjavík Borgarstjórn Framsóknarflokkurinn Mest lesið Foráttuveður í kortunum Innlent Nokkur fjölbýlishús í ljósum logum Erlent „Við erum með stórt sár á sálinni“ Innlent Með lögregluna á hælunum með fullan BMW af kókaíni Innlent Hefur ekki fengið starfsleyfi eftir fimm mánuði: „Þetta hefur lagst þungt á mig“ Innlent Svarar til saka því barn í hans umsjá komst í hlaupbangsa Innlent Fannst lifandi í kistu í líkbrennslu Erlent Sagði Campbell´s „gjörunninn“ mat fyrir „fátækt fólk“ Erlent Staðfesta sextán ára dóm Dagbjartar Innlent Lögmaður í haldi grunaður um skipulagða brotastarfsemi Innlent Fleiri fréttir Tugir á bráðamóttökuna á dag vegna hálku Framsóknarmenn boða til blaðamannafundar Segir fæðingarorlofskerfið meingallað: „Ótrúlegt að þetta hafi viðgengist í svona langan tíma“ Ákall íbúa leiðir til enn minni þéttingar í Grafarvogi Lögmannafélagið aðhefst ekki Allir Grindvíkingar fái að kjósa í Grindavík Stjórn RÚV vill vísa Ísraelum úr Eurovision Mjófirðingar segja laxeldi geta lyft byggðinni snöggt „Við erum með stórt sár á sálinni“ Grindvíkingar fá orðið, hálkuslys og frestun barneigna „Það er búið að vera steinpakkað“ Þakkar fjölmiðlaumfjöllun að grænt ljós fékkst „Fullkomið hneyksli“ ef Alþingi veitti Daða Má skattlagningarvald Vísuðu þremur frá Keflavíkurflugvelli Sóttvarnarlæknir gegnir embætti landlæknis tímabundið Semur um DNA-próf til að koma í veg fyrir ólöglegan flutning barna Staðfesta sextán ára dóm Dagbjartar Páll áfram í leyfi en leggur fyrirhugaðri nýrri stofnun lið Ekki hægt að treysta mælum vélarinnar þar sem afísunarvökvinn fraus Þekktu efnin enn þau vinsælustu Formaður Afstöðu vill á lista Samfylkingarinnar Andstaða almennings hvati til að búa vel um hnútana Búast við að mál lögmannsins verði fellt niður Ráðherra ræðir laxeldi í Mjóafirði og sprautusjúklingum fer fækkandi Þráhyggjuhegðunin staðið í fjórtán ár Losna við nágranna eftir þriggja ára baráttu Auknar líkur á kvikuhlaupi en óvissa um hvenær gýs næst Svarar til saka því barn í hans umsjá komst í hlaupbangsa Með lögregluna á hælunum með fullan BMW af kókaíni Skipti mestu máli að halda góðri rútínu í svartasta skammdeginu Sjá meira