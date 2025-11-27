Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi Alberts Guðmundsssonar, kveðst ánægður með sýknudóm Landsréttar í máli Alberts. Með honum hafi lagalega réttur og vel rökstuddur dómur héraðsdóms verið staðfestur. Ríkissaksóknari hafi bæði verið í lögvillu og staðreyndavillu þegar hann ákvað að ákæra í málinu, þrátt fyrir að héraðsaksóknari hafi ákveðið að fella málið niður. Niðurstaða Landsréttar sé Alberti mikill léttir.
Albert var í dag sýknaður með minnsta mun í Landsrétti en hann sætti ákæru fyrir nauðgun. Vilhjálmur ræddi við Smára Jökul Jónsson fréttamann að lokinni dómsuppsögu.
„Ég fagna niðurstöðunni, hún er lögfræðilega rétt. Það átti auðvitað aldrei að ákæra í þessu máli. Það hefur nú verið staðfest í tvígang af dómstólum. Ég tel að Ríkissaksóknari hafi bæði verið í lögvillu og staðreyndavillu þegar ákveðið var að ákæra í málinu,“ segir hann.
Héraðssaksóknari tók í febrúar í fyrra ákvörðun um að fella málið niður. Sú ákvörðun var kærð til ríkissaksóknara sem felldi ákvörðun Héraðssaksóknara úr gildi.
„Ríkissaksóknari ákvað að gefa út ákæru á mjög veikum og hæpnum forsendum, svo ekki sé fastar að orði kveðið og nú hefur verið dæmt í málinu á tveimur dómsstigum og það er lögfræðilega rétt niðurstaða sem var komist að hér og að mínu mati átti aldrei að ákæra þessu máli.“
Þá segist hann ekki trúa öðru en að sýkna Landsréttar sé lokapunktur málsins.
„Þetta hefur auðvitað verið erfitt. Hann er gerður úr stáli, drengurinn og hefur staðið sig frábærlega þrátt fyrir að hafa verið með þetta hangandi yfir sér. En þetta er óneitanlega mikill léttir.“
Eva Bryndís Helgadóttir, réttargæslumaður konu sem Albert Guðmundsson fótboltamaður var ákærður fyrir að nauðga, segir sýknudóm Alberts sem Landsréttur felldi í dag koma sér á óvart.
