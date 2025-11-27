Þríklofinn dómur þýði að margt hafi bent til sakfellingar

Eva Bryndís Helgadóttir, réttargæslumaður konu sem Albert Guðmundsson fótboltamaður var ákærður fyrir að nauðga, segir sýknudóm Alberts sem Landsréttur felldi í dag koma sér á óvart.
„Já, ég verð að viðurkenna það. Ég átti von á því að það yrði fallist á kröfu ákæruvaldsins um sakfellingu í þessu máli. Ég viðurkenni það. En eins og við vitum þá eru gerðar mjög strangar kröfur til þess að það sé fallist kröfu um fangelsi í svona málum. Sjaldnast rata þau svona langt í kerfinu. Mörg þeirra eru felld niður á fyrri stigum og þess háttar.“
Í samtali við fréttastofu benti Eva á að dómurinn hafi verið þríklofinn. Tveir dómarar hafi ákveðið að sýkna Albert, en einn þeirra viljað sakfella hann.
„Þannig þetta er mjög tæpt,“ sagði hún.
„Það segir okkur að það hafi margt bent til sakfellingar, enda átti ég von á þeirri niðurstöðu svo ég segi alveg eins og er.“
Aðspurð um hvort henni finnist að málinu eigi að vera áfrýjað til Hæstaréttar segir Eva að ríkissaksóknari verði að segja til um það.
„En það er mjög óvenjulegt, myndi ég segja, að sjá þríklofinn þriggja manna dóm,“ segir hún. „Og ég tala nú ekki um þegar það er sýkna á línu, eins og maður segir.“
Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi Alberts, sagði að það hefði yfir höfuð komið honum á óvart að málinu hafi verið áfrýjað úr héraði til Landsréttar. Eva Bryndís var á öðru máli.
„Alls ekki. Alls ekki. Það kom mér alls ekki á óvart að þessu máli yrði áfrýjað. Mér fannst héraðsdómurinn mjög sérkennilegur, og það kom mér alls ekki á óvart að honum hafi verið áfrýjað.“
Eva Bryndís segir það ekkert smá mál að stíga skrefið sem umbjóðandi hennar steig, að kæra og fara í gegnum allt ferlið. Það séu þung skref, og ekki léttvægt.