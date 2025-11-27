Ritstjóri Mosfellings vill leiða lista Sjálfstæðismanna Atli Ísleifsson skrifar 27. nóvember 2025 10:40 Hilmar Gunnarsson hefur ritstýrt Mosfellingi síðustu tuttugu árin. Hilmar Gunnarsson hefur ákveðið að ákveðið að gefa kost á sér til að leiða lista Sjálfstæðismanna í Mosfellsbæ í komandi sveitarstjórnarkosningum sem fram fara í maí næstkomandi. Hilmar hefur ritstýrt bæjarblaðinu Mosfellingi síðustu tuttugu ár auk þess að halda utan um bæjarhátíðina Í túninu heima og félagsheimilið Hlégarð síðustu ár. Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ fer fram 31. janúar næstkomandi. Hilmar greinir frá þessu í Mosfellingi sem og á Facebook-síðu sinni. „Kæru vinir. Það er komið að því að skipta um gír. Ég hef ákveðið að gefa kost á mér í 1. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ sem fram fer þann 31. janúar 2026. Ég hlakka til að takast á við nýjar áskoranir og halda áfram að sinna mínu helsta áhugamáli, sem er Mosfellsbær. FYRIR HEIMABÆINN MINN,“ segir í færslu Hilmars. Hilmar er giftur Oddnýju Þóru Logadóttur og eiga þau synina Kristófer, Loga og Kára. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 27,3 prósent í kosningunum til sveitarstjórnar Mosfellsbæjar árið 2022 og fjóra fulltrúa kjörna. Framsóknarflokkurinn, Samfylkingin og Viðreisn mynduðu meirihluta í Mosfellsbæ að kosningum loknum. Fram kemur að Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir muni taka við ritstjórn blaðsins en hún hefur starfað á blaðinu í fjórtán ár. Mosfellsbær Sjálfstæðisflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Segir fæðingarorlofskerfið meingallað: „Ótrúlegt að þetta hafi viðgengist í svona langan tíma“ Innlent „Við erum með stórt sár á sálinni“ Innlent Friðuð Árbæjarstífla fái nýtt útlit og verði „upplifunarbrú“ Innlent Makar Bandaríkjamanna handteknir í dvalarleyfisviðtölum Erlent Að minnsta kosti 44 látnir og 280 saknað Erlent Framsóknarmenn boða til blaðamannafundar Innlent Fundar með Kristrúnu, Þorgerði og þingmönnum á Íslandi í dag Innlent Tíu milljarða fjárfesting í Helguvíkurhöfn vegna NATO Innlent Vill fá svör um málsmeðferðartíma úrskurðarnefndar Innlent Grunaður um að byrla konum svo þær migu á sig í starfsviðtali Erlent Fleiri fréttir Vilja að borgin selji Carbfix og bílastæðahúsin Ritstjóri Mosfellings vill leiða lista Sjálfstæðismanna Tíu milljarða fjárfesting í Helguvíkurhöfn vegna NATO Friðuð Árbæjarstífla fái nýtt útlit og verði „upplifunarbrú“ Vill fá svör um málsmeðferðartíma úrskurðarnefndar Fundar með Kristrúnu, Þorgerði og þingmönnum á Íslandi í dag Tugir á bráðamóttökuna á dag vegna hálku Framsóknarmenn boða til blaðamannafundar Segir fæðingarorlofskerfið meingallað: „Ótrúlegt að þetta hafi viðgengist í svona langan tíma“ Ákall íbúa leiðir til enn minni þéttingar í Grafarvogi Lögmannafélagið aðhefst ekki Allir Grindvíkingar fái að kjósa í Grindavík Stjórn RÚV vill vísa Ísraelum úr Eurovision Mjófirðingar segja laxeldi geta lyft byggðinni snöggt „Við erum með stórt sár á sálinni“ Grindvíkingar fá orðið, hálkuslys og frestun barneigna „Það er búið að vera steinpakkað“ Þakkar fjölmiðlaumfjöllun að grænt ljós fékkst „Fullkomið hneyksli“ ef Alþingi veitti Daða Má skattlagningarvald Vísuðu þremur frá Keflavíkurflugvelli Sóttvarnarlæknir gegnir embætti landlæknis tímabundið Semur um DNA-próf til að koma í veg fyrir ólöglegan flutning barna Staðfesta sextán ára dóm Dagbjartar Páll áfram í leyfi en leggur fyrirhugaðri nýrri stofnun lið Ekki hægt að treysta mælum vélarinnar þar sem afísunarvökvinn fraus Þekktu efnin enn þau vinsælustu Formaður Afstöðu vill á lista Samfylkingarinnar Andstaða almennings hvati til að búa vel um hnútana Búast við að mál lögmannsins verði fellt niður Ráðherra ræðir laxeldi í Mjóafirði og sprautusjúklingum fer fækkandi Sjá meira