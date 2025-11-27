Innlent

Nú hægt að aka nýja leið af flug­vallar­svæðinu

Atli Ísleifsson skrifar
Með þessum nýja vegi eða vegbúti skapast hringtenging frá flugstöðvarbyggingunni.
Nýr vegur var í dag tekinn í notkun við Keflavíkurflugvöll og er þar með hægt að aka nýja leið af flugvallarsvæðinu.

Í tilkynningu frá Isavia segir að með þessum nýja vegi eða vegbúti skapist hringtenging frá flugstöðvarbyggingunni sem auki bæði öryggi og flæði við flugstöðina til þess að mæta vaxandi umsvifum þar.

„Hingað til hefur vegurinn fyrir framan flugstöðvarbygginguna endað við komufarþegasvæði. Nýi vegbúturinn liggur frá þeim stað og til norðausturs að Reykjanesbrautinni sem skapar þessa hringtengingu. Með þessari breytingu má draga úr umferð næst flugstöðinni og koma í veg fyrir þveranir ökutækja yfir akreinar. Þá mun öll þjónustuumferð, svo sem umferð vegna framkvæmda og flutninga með aðföng fara fram um aðra aðkomu að flugstöðinni.

Með opnuninni lýkur fyrsta fasa framkvæmda við hringtenginguna en þær hafa staðið yfir frá vorinu 2025,“ segir í tilkynningunni. 

