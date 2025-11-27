Fundar með Kristrúnu, Þorgerði og þingmönnum á Íslandi í dag Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 27. nóvember 2025 06:32 Mark Rutte aðalframkvæmdastjóri NATO verður í heimsókn á Íslandi í dag. AP/Nicolas Tuca Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, heimsækir Ísland í dag. Hann mun eiga fundi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og með fulltrúum utanríkismálanefndar og Íslandsdeildar NATO þingsins. Þá mun Rutte taka þátt í fjölmiðlaviðburði ásamt forsætisráðherra síðdegis í dag að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá NATO vegna heimsóknarinnar og verður fjölmiðlafundurinn í beinu streymi á heimasíðu bandalagsins. Þetta er fyrsta heimsókn Mark Rutte til Íslands eftir að hann tók við stöðu framkvæmdastjóra NATO af Jens Stoltenberg í október 2024. Í heimsókninni mun Rutte meðal annars kynna sér aðstæður og starfsemi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Samkvæmt tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu mun Rutte funda með utanríkisráðherra á öryggissvæðinu og þá næst með forsætisráðherra í Reykjavík. Að því loknu mun hann heimsækja Alþingi þar sem Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti þingsins, tekur á móti honum og hann hittir þingmenn sem sitja í utanríkismálanefnd Alþingis og íslandsdeild NATO þingsins. Fréttastofa mun fylgjast með heimsókninni og segja af henni fréttir á Vísi, Bylgjunni og í kvöldfréttum Sýnar í dag. NATO Utanríkismál Öryggis- og varnarmál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Segir fæðingarorlofskerfið meingallað: „Ótrúlegt að þetta hafi viðgengist í svona langan tíma“ Innlent Framsóknarmenn boða til blaðamannafundar Innlent Tveir þjóðvarðliðar skotnir nálægt Hvíta húsinu Erlent „Við erum með stórt sár á sálinni“ Innlent Tugir á bráðamóttökuna á dag vegna hálku Innlent Ákall íbúa leiðir til enn minni þéttingar í Grafarvogi Innlent Grunaður um að byrla konum svo þær migu á sig í starfsviðtali Erlent Hefur ekki fengið starfsleyfi eftir fimm mánuði: „Þetta hefur lagst þungt á mig“ Innlent Tugir orðnir eldinum að bráð og hundruða saknað Erlent Með lögregluna á hælunum með fullan BMW af kókaíni Innlent Fleiri fréttir Fundar með Kristrúnu, Þorgerði og þingmönnum á Íslandi í dag Tugir á bráðamóttökuna á dag vegna hálku Framsóknarmenn boða til blaðamannafundar Segir fæðingarorlofskerfið meingallað: „Ótrúlegt að þetta hafi viðgengist í svona langan tíma“ Ákall íbúa leiðir til enn minni þéttingar í Grafarvogi Lögmannafélagið aðhefst ekki Allir Grindvíkingar fái að kjósa í Grindavík Stjórn RÚV vill vísa Ísraelum úr Eurovision Mjófirðingar segja laxeldi geta lyft byggðinni snöggt „Við erum með stórt sár á sálinni“ Grindvíkingar fá orðið, hálkuslys og frestun barneigna „Það er búið að vera steinpakkað“ Þakkar fjölmiðlaumfjöllun að grænt ljós fékkst „Fullkomið hneyksli“ ef Alþingi veitti Daða Má skattlagningarvald Vísuðu þremur frá Keflavíkurflugvelli Sóttvarnarlæknir gegnir embætti landlæknis tímabundið Semur um DNA-próf til að koma í veg fyrir ólöglegan flutning barna Staðfesta sextán ára dóm Dagbjartar Páll áfram í leyfi en leggur fyrirhugaðri nýrri stofnun lið Ekki hægt að treysta mælum vélarinnar þar sem afísunarvökvinn fraus Þekktu efnin enn þau vinsælustu Formaður Afstöðu vill á lista Samfylkingarinnar Andstaða almennings hvati til að búa vel um hnútana Búast við að mál lögmannsins verði fellt niður Ráðherra ræðir laxeldi í Mjóafirði og sprautusjúklingum fer fækkandi Þráhyggjuhegðunin staðið í fjórtán ár Losna við nágranna eftir þriggja ára baráttu Auknar líkur á kvikuhlaupi en óvissa um hvenær gýs næst Svarar til saka því barn í hans umsjá komst í hlaupbangsa Með lögregluna á hælunum með fullan BMW af kókaíni Sjá meira