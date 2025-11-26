Innlent

Tugir á bráðamóttökuna á dag vegna hálku

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Það hefur verið nóg að gera á bráðamóttökunni í þessari leysingartíð.
Flughált hefur verið víða á höfuðborgarsvæðinu undanfarna daga. Forstöðuhjúkrunarfræðingu bráðaþjónustu segir tugi manns hafa leitað til bráðamóttökuna á dag vegna hálkunnar.

Gerður Beta Jóhannsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur bráðaþjónustu, segir aðflæðið á bráðamóttökuna hafa verið þónokkuð meira en vanalega undanfarna sólarhringa. Það tengir hún við hálkuna.

Hún segir áverkana alls konar. Allt frá minniháttar skrámum og upp í alvarleg höfuðhögg. 

„Það eru yfirleitt um 170 sem leita til okkur á dag að meðaltali. Við erum komin upp í 220 þannig að þetta eru einhverjir tugir á hverjum sólarhring,“ segir hún.

Hún brýnir til fólks að hafa varann á í hálkunni.

„Fólk er að detta á skólalóðum, á leiðinni í búðina og alls konar. Við hvetjum fólk til að fara varlega, fara sér hægt, vera með góðan skóbúnað og fyrirbyggja.“

