Farbann konu, sem grunuð er um að myrða eiginmann sinn og dóttur á Edition-hótelinu í sumar, hefur verið framlengt til 27. febrúar næstkomandi.
Þetta staðfestir Eiríkur Valberg, fulltrúi í rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í samtali við Vísi.
Hann segir að rannsókn málsins gangi ágætlega en þó hægt, þar sem að rannsóknin sé unnin á milli landa. Konan og fjölskylda hennar eru frönsk og voru búsett á Írlandi. Hann segir erfitt að segja til um það hvenær rannsókn málsins ljúki en þó sé farið að hilla undir lok hennar.
Tæpir tveir mánuðir eru síðan E. Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, sagði í samtali við fréttastofu að rannsókn málsins færi að klárast.
Eiríkur segir að samkvæmt farbanninu þurfi konan að tilkynna sig nokkrum sinnum í viku á lögreglustöð. Hún sé yfirheyrð nokkuð reglulega af lögreglu.
Konan var handtekin laugardaginn 14. júní eftir að starfsmaður Edition hótelsins í Reykjavík kom að henni særðri á hótelherbergi fjölskyldunnar. Eiginmaður hennar og dóttir voru úrskurðuð látin á vettvangi. Konan er frönsk en búsett á Írlandi, líkt og hin látnu.
Konunni var sleppt úr gæsluvarðhaldi í byrjun september og úrskurðuð í farbann sem var, sem fyrr segir, framlengt um þrjá mánuði í dag.
