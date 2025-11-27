Síðastliðinn sunnudag var stór dagur í Sambíóunum Kringlunni þegar frumsýning á hinni löngu beðnu Zootropolis 2 fór fram við mikla viðhöfn. Gestir streymdu í bíóið og skapaðist skemmtileg og lífleg stemning á meðan beðið var eftir að fá að sjá nýjustu ævintýri hetjanna frá Zootropolis.
Leikarar sem ljá íslensku talsetningu myndarinnar rödd sína mættu á frumsýninguna ásamt fjölskyldum sínum og heilsaði margur litli aðdáandinn sínum uppáhaldsröddum. Það var greinilegt að spennan var mikil meðal bæði ungra og eldri gesta sem biðu spennt eftir að fylgja Judy Hopps, Nick Wilde og vinum þeirra í nýtt ævintýri.
Til að skapa enn meiri gleði á staðnum mætti DJ Dóra Júlía og hélt uppi fjörinu á svæðinu með léttum og líflegum tónum sem féllu einstaklega vel í kramið hjá krökkunum. Fjölskyldur nutu þess að taka þátt í skemmtilegri dagskrá þar sem boðið var upp á litríka andlitsmálun, sem breytti mörgum litlum gestum í ýmiss konar dýr úr heimi myndarinnar, auk þess sem djúsbarinn var vinsæll staður fyrir þá sem vildu frískandi og bragðgóða stæðu á meðan beðið var eftir myndinni.
Frumsýningin var glæsileg að vanda og var ljóst að Zootropolis 2 sló í gegn hjá gestum. Myndin heldur áfram sögunni af hinni hugrökku lögreglukonu Judy Hopps og bráðfyndna félaga hennar Nick Wilde þar sem þau takast á við nýjar áskoranir í litríku og fjörugu samfélagi Zootropolis. Myndin sameinar húmor, spennu og sterkar Boðskapir um vináttu, hugrekki og samvinnu – og höfðar jafnt til barna og fullorðinna.
Sambíóin þakka öllum gestum kærlega fyrir komuna og ómetanlega stemmingu á frumsýningardeginum. Zootropolis 2 er nú sýnd í bíóum um land allt og hvetur Sambíóin alla fjölskyldur til að tryggja sér miða og njóta þessarar skemmtilegu og litríku kvikmyndar saman.