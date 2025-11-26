Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, hefur skipað Rakel Elíasdóttur í embætti framkvæmdastjóra Menntasjóðs námsmanna til fimm ára frá og með 1. janúar næstkomandi.
Í tilkynningu á vef ráðuneytisins segir að embætti framkvæmdastjóra hafi verið auglýst laust til umsóknar þann 28. júní síðastliðinn. Alls bárust sautján umsóknir um starfið.
„Rakel Elíasdóttir er með meistaragráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands og hefur öðlast málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi. Rakel býr yfir fjölbreyttri reynslu sem nýtist í embættinu og starfaði nú síðast sem deildarstjóri yfir rekstri Bílastæðasjóðs hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Um nokkurra ára skeið var Rakel deildarstjóri innheimtudeildar þáverandi Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Þar á undan vann Rakel m.a. sem fulltrúi, lögmaður og lögfræðilegur ráðgjafi á lögmannsstofum, Lyfjastofnun og hjá Gjaldheimtunni,“ segir í tilkynningunni.