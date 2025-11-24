Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið Sindri Sverrisson skrifar 24. nóvember 2025 22:52 Rúben Amorim svaraði spurningum Hjövars Hafliðasonar strax eftir leik á Old Trafford í kvöld. Sýn Sport Hjörvar Hafliðason var á Old Trafford í kvöld og ræddi við Ruben Amorim, knattspyrnustjóra Manchester United, eftir 1-0 tapið gegn tíu leikmönnum Everton. Idrissa Gana Gueye, miðjumaður Everton, fékk rautt spjald á 13. mínútu fyrir að slá liðsfélaga en það dugði United þó ekki til að fá nokkuð út úr leiknum. Hjörvar spurði Amorim hvernig það hefði verið að heyra stuðningsmenn United í stúkunni baula í leikslok: „Við áttum það skilið. Við áttum það skilið sem lið, ég á það skilið og leikmenn eiga það skilið. Við vorum manni fleiri í 70 mínútur og ættum að spila betur,“ sagði Amorim. „Við hefðum átt að byrja leikinn af annarri ákefð, vitandi það að við vorum á góðu skriði og með tækifæri til að taka skref upp á við í deildinni, svo við verðskulduðum þetta [baulið] í lokin,“ bætti hann við en viðtalið má sjá hér að neðan. Klippa: Amorim ræddi við Hjörvar Hjörvar benti á að Amorim hefði í raun haft fáa kosti á varamannabekknum til að lífga upp á sóknarleik United þegar leið á leikinn. Mason Mount kom vissulega inn á í hálfleik en það var fátt um svör þegar Hjörvar spurði Amorim hvort hann hefði sjálfur getað gert eitthvað öðruvísi: „Við reyndum okkar besta. Stundum gengur það og stundum ekki. Í dag gekk það ekki.“ Enski boltinn Mest lesið Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Enski boltinn United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye Enski boltinn Notuðu mynd af röngum manni þegar þeir minntust Jota og bróður hans Fótbolti Hareide með krabbamein í heila Fótbolti „Ég krossa fingur og vona að þetta verði í síðasta skiptið í bili“ Sport McGregor rýfur þögnina: Sá eigin dauðdaga og fann guð Sport Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga Enski boltinn Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Enski boltinn Veitingastaður Usains Bolts í ljósum logum Sport Heimir um Ísland: „Finnst vanta aðeins kjöt á beinin“ Fótbolti Fleiri fréttir Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Pep skammast sín og biðst afsökunar Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Eze með þrennu í fyrsta Norður-Lundúnaslagnum Morgan Rogers með sigurmarkið úr aukaspyrnu Þarf mikið til að eyða 450 milljónum til að gera Liverpool liðið verra Stríddi „svikurunum“ í herbúðum Arsenal United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt Cunha gat ekki kveikt á jólaljósunum vegna slyss á æfingu Wayne Rooney valdi Owen frekar en Messi Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City „Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“ „Mikið fjör í búningsklefanum“ „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Þriðji sigur Chelsea í röð Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London Sjá meira