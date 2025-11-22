Albert byrjaði á bekknum og Fiorentina komst ekki upp úr botnsætinu

Fiorentina tók stig af Juventus í ítölsku A-deildinni í dag en það dugði þó ekki til að koma liðinu upp úr botnsætinu.
Fiorentina og Juventus gerðu 1-1 jafntefli í Flórens.
Íslenski landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson þurfti að sætta sig við að byrja á bekknum í leiknum en kom inn á völlinn á sextugustu mínútu.
Þá var staðan 1-1 sem reyndust svo verða lokatölurnar.
Juventus fékk víti í fyrri hálfleik sem Varsjáin tók af liðinu en Filip Kostic kom Juve í 1-0 í uppbótatíma fyrri hálfleiks.
Rolando Mandragora jafnaði metin á 48. mínútu eftir sendingu frá Moise Kean.
Albert komst níu sinnum við boltann á þeim hálftíma sem hann spilaði, allar sjö sendingarnar hans heppnust en hann náði hvorki skoti að marki eða að skapa færi fyrir félagana.