Tárvotir endurfundir sögulegra feðga Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 18. nóvember 2025 10:31 Tom Felton og Jason Isaacs féllust í faðma á frumsýningu Harry Potter á Broadway. Instagram Leikarinn Tom Felton sló eftirminnilega í gegn sem andhetjan Draco Malfoy í ævintýrunum um galdrastrákinn Harry Potter. Felton er nú mættur á stóra sviðið í sama hlutverki nema, eins og hann sjálfur, þá er Malfoy orðinn fullorðinn. Leikritið ber heitið Harry Potter and The Cursed Child og er sýnt á Broadway. Það var margt um manninn á frumsýningunni og meðal gesta var stórleikarinn Jason Isaacs en hann fer með hlutverk föður Draco, Lucius Malfoy, í kvikmyndunum. Þessir kvikmyndafeðgar áttu fallega endurfundi og virtist Felton djúpt snortinn yfir nærveru „föður“ síns. Hann birti mynd af þeim á Instagram ásamt leikaranum Aidan Close sem fer með hlutverk sonar Dracos í leikritinu. „Enginn gerir þetta eins og Malfoyarnir. Þrjár kynslóðir mætast í fyrsta skipti á sviðinu og auðvitað var það töfrandi stund. Elska þig pabbi og elska þig sonur,“ skrifaði Felton á Instagram. View this post on Instagram A post shared by Tom Felton (@t22felton) Nokkrum dögum síðar var sviðspabbinn mættur með einlæga og fallega færslu. „Ég kom. Ég sá. Hann sigraði,“ skrifaði Isaacs á Instagram hjá sér og bætti við: „Sonur þú stóðst þig frábærlega. Svo hugrakkur. Svo stoltur og svo þakklátur að hafa fengið að vera þarna.“ View this post on Instagram A post shared by Jason Isaacs (@therealjasonisaacs) Menning Hollywood Bíó og sjónvarp Mest lesið Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Tónlist Dönsku keppendurnir hafi hætt að abbast upp á hana eftir samtalið Lífið Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Lífið Tárvotir endurfundir sögulegra feðga Lífið Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar“ Lífið Ragnheiður Guðfinna og Hjörtur að hittast Lífið Síðasta púslið væntanlegt í maí Lífið Sérhönnuð krem frá O´Keeffe´s fyrir þurra og sprungna húð Lífið kynningar Stjörnulífið: Kvaddi kollvikin í Istanbúl Lífið Seld sú hugmynd að grannur líkami sé það eina sem er aðlaðandi Lífið Fleiri fréttir Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Tárvotir endurfundir sögulegra feðga Síðasta púslið væntanlegt í maí Dönsku keppendurnir hafi hætt að abbast upp á hana eftir samtalið Banastuð í bókateiti breska sendiráðsins Ísadóra á lista svölustu stelpna Bretlands „Loksins fékk drengurinn okkar nafnið sitt“ Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar“ Ragnheiður Guðfinna og Hjörtur að hittast Hefði getað blindast ef æxlið hefði ekki uppgötvast Labubu-fígúran mætir á hvíta tjaldið Íslenskur læknanemi keppir til úrslita í Bakaraslagnum Óða boðflennan fangelsuð Stjörnulífið: Kvaddi kollvikin í Istanbúl „Peningar hafa þann eiginleika að hafa vald yfir okkur“ Auglýsir eftir eiganda poka með hvítu dufti Langar að prófa „anal“ en er stressuð Birti gamalt bréf til Guðna: „Íslanzka mín er ekki gott“ Grey's Anatomy stjarna með krabbamein Þegar allt sauð upp úr „Þetta er svona í alvöru, ekki bara í bíómyndum“ Krakkatían: Skrekkur, Hamlet og höfuðborgir Var ráðskona Kára Stefánssonar þegar ástin kviknaði Áratugir af óvissu enduðu með einni setningu í ræktinni Neistaflug hjá Guggu og Flona á rúntinum Gríðarlega löng röð í verslun Nocco Litlu munaði að þyrlan þyrfti að nauðlenda „Fólk hló og grét til skiptis“ Fréttatía vikunnar: Staða íslenskunnar, ríkislögreglustjóri og formannskjör Tíu stellingar sem örva G-blettinn Sjá meira