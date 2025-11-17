Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, sagði eftir leikinn að Jude Bellingham verði að sætta sig við ákvarðanir hans eftir að miðjumaðurinn lýsti yfir gremju sinni yfir því að vera tekinn af velli undir lok sigurleiks Englands í undankeppni HM í Albaníu.
Tvö mörk frá Harry Kane undir lokin tryggðu 2-0 sigur í Tirana sem þýddi að liðið sem lenti í öðru sæti á EM 2024 lauk riðlakeppninni í K-riðli með áttunda sigrinum og áttunda leiknum án þess að fá á sig mark.
Bellingham var einn af sjö leikmönnum sem komu inn í liðið frá sigurleiknum á Serbíu á fimmtudag en Real Madrid-maðurinn var tekinn af velli sex mínútum fyrir leikslok í fyrsta byrjunarliðsleik sínum með Englandi síðan í júní.
🚨⚠️ Thomas Tuchel: “I saw that Jude Bellingham was not happy when he came off. I don't want to make more out of it, but I stick to my words, behavior is key and respect towards the team-mates who come in”.“Decisions are made and you have to accept it as a player”. pic.twitter.com/zEdpw9fROi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2025
Hinn 22 ára gamli leikmaður setti hendurnar upp í loft af gremju rétt eftir annað markið þegar hann sá Morgan Rogers bíða eftir að koma inn á fyrir hann á hliðarlínunni. Þetta voru viðbrögð sem Tuchel líkaði ekki sérstaklega vel við.
„Þetta er ákvörðunin mín og hann verður að sætta sig við hana,“ sagði landsliðsþjálfari Englands. „Vinur hans bíður á hliðarlínunni, svo þú verður að sætta þig við það, virða það og halda áfram,“ sagði Tuchel.
Aðspurður hvort viðbrögð Bellinghams stangist á við það sem hann hefur talað um varðandi hegðun sagði Tuchel: „Ég sá það ekki þannig, ég þarf að skoða þetta aftur“ sagði Tuchel.
„Ég sá að hann var ekki ánægður. Ég vil ekki gera meira úr þessu í augnablikinu en það er. Ég held að að vissu leyti, ef þú ert með leikmenn eins og Jude, sem eru svo miklir keppnismenn, þá muni þeim aldrei líka það, en eins og þú sagðir, þá stendur orð mitt,“ sagði Tuchel.
„Þetta snýst um kröfur og stig, og þetta er skuldbinding og virðing hver við annan, svo einhver bíður fyrir utan og við munum ekki breyta ákvörðun okkar bara af því að einhver veifar höndunum,“ sagði Tuchel.
🗣️ 𝐓𝐮𝐜𝐡𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦’𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 🦁🔥 "My words stand, we are about standards, level and commitment to each other and respect to each other.”"We will not change our decision just because someone waves… pic.twitter.com/yRhDZE3eLt— Brian Chiwax (@brianchiwax) November 16, 2025
