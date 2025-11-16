Fullkomin undankeppni hjá Noregi Árni Jóhannsson skrifar 16. nóvember 2025 21:47 Það eru engin bönd sem halda Erling Haaland þessa dagana. Hvorki ítölsk né önnur. Vísir / Getty Ítalía tók á móti Noregi í Mílanó í lokaleik I riðilsins í undankeppni HM ´26. Norðmenn sneru leiknum við í seinni hálfleik en Ítalir komust yfir en Noregur fór í gegnum riðilinn án þess að tapa leik. Norðmenn voru þegar búnir að tryggja sér efsta sætið í riðlinum en Ítalir hefðu þurft að vinna leikinn með tveggja stafa mun til að komast yfir Noreg. Ítalir byrjuðu betur og Francesco Esposito kom heimamönnum yfir á 11. mínútu og staðan var 1-0 í hálfleik. Í seinni hálfleik sneru gestirnir taflinu við en Antonio Nusa jafnaði metin á 63. mínútu. Þá var komið að þætti Erling Braut Haaland. Framherjinn stæðilegi skoraði mark á 78. mínútu og var svo aftur á ferðinni mínútu seinna til að gulltryggja sigur Norðmanna. Jörgen Strand Larsen bætti svo um betur í uppbótartíma og kom forystunni í 1-4 og þar við sat. Noregur endaði því með átta sigra af átta mögulegum í riðlinum, fengu á sig fimm mörk en skoruðu á móti 37 mörk. Þeir fara beint inn á Heimsmeistaramótið en Ítalir, sem töpuðu bara tveimur leikjum í riðlinum, fara í umspil um að komast inn á mótið. Ítalía sem hafa fjórum sinnum unnið heimsmeistaratitilinn hafa ekki komist á lokakeppnina síðan 2014. Það er því líklegt að þorsti Ítala í að vera með sé orðinn svakalegur. Í hinum leik riðilsins vann Ísrael Moldóva 2-1. Ísraelar enduðu í þriðja sæti riðilsins en Moldóvar í því neðsta. Eistland var í fjórða sæti. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Úkraína - Ísland 2-0 | Krömdu aftur hjörtu Íslendinga Fótbolti Heimir með Íra í HM-umspil eftir ótrúlega dramatík Fótbolti Heimir fékk tilboð: „Pabbi vill ekki vera þar sem stuðningsmenn vilja hann ekki“ Fótbolti Lárus gafst upp og hætti að horfa: „Þeir hentu þeim leik“ Fótbolti Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fótbolti Einkunnir Íslands: Sverrir bestur í grátlegu tapi Sport „Það verða breytingar“ Fótbolti Samningi Caulkers við Stjörnuna rift Íslenski boltinn „Þetta er svekkjandi og mun svíða í langan tíma“ Sport Óvænt lið Íslands: Hörður, Brynjólfur og Jón Dagur inn Fótbolti Fleiri fréttir „Hefði alltaf valið Gylfa Sig í þetta verkefni“ Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fullkomin undankeppni hjá Noregi Reynslumiklar Valskonur kveðja „Vilt einhvern veginn ekki gera neitt“ Guðlaugur Victor: Æðri máttarvöld sem segja að við séum ekki tilbúnir „Úkraína er ekki betra fótboltalið en við í dag“ Lárus gafst upp og hætti að horfa: „Þeir hentu þeim leik“ Arnar: Ég laug aðeins að strákunum í sumar Óvænt lið Íslands: Hörður, Brynjólfur og Jón Dagur inn Fanneyju skipt út til heiðurs, Elísa lagði upp og Rosengård reddaði sér Hafrún Rakel hetja Bröndby Samningi Caulkers við Stjörnuna rift Erfið byrjun hjá Cecilíu og Karólínu Leiðin á HM: Arnar fer ekki að ljúga núna Heimir með Íra í HM-umspil eftir ótrúlega dramatík Haaland þakklátur mömmu sinni Úkraína - Ísland 2-0 | Krömdu aftur hjörtu Íslendinga Malinovskyi vonar að Albert eigi ekki sinn besta dag 200 gegn 18 þúsund „Það verða breytingar“ Heimir fékk tilboð: „Pabbi vill ekki vera þar sem stuðningsmenn vilja hann ekki“ „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Rebrov: Karakterinn lykilatriði Dagskráin í dag: Úrslitastund í Varsjá Arsenal að missa menn í meiðsli Vigdís Lilja á skotskónum Hákon: Þú vilt spila þessa leiki Spánn og Austurríki við það að komast á HM ´26 Åge Hareide glímir við sjúkdóm Sjá meira