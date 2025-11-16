Fótbolti

Full­komin undan­keppni hjá Noregi

Árni Jóhannsson skrifar
Það eru engin bönd sem halda Erling Haaland þessa dagana. Hvorki ítölsk né önnur.
Ítalía tók á móti Noregi í Mílanó í lokaleik I riðilsins í undankeppni HM ´26. Norðmenn sneru leiknum við í seinni hálfleik en Ítalir komust yfir en Noregur fór í gegnum riðilinn án þess að tapa leik.

Norðmenn voru þegar búnir að tryggja sér efsta sætið í riðlinum en Ítalir hefðu þurft að vinna leikinn með tveggja stafa mun til að komast yfir Noreg. Ítalir byrjuðu betur og Francesco Esposito kom heimamönnum yfir á 11. mínútu og staðan var 1-0 í hálfleik. 

Í seinni hálfleik sneru gestirnir taflinu við en Antonio Nusa jafnaði metin á 63. mínútu. Þá var komið að þætti Erling Braut Haaland. Framherjinn stæðilegi skoraði mark á 78. mínútu og var svo aftur á ferðinni mínútu seinna til að gulltryggja sigur Norðmanna. Jörgen Strand Larsen bætti svo um betur í uppbótartíma og kom forystunni í 1-4 og þar við sat.

Noregur endaði því með átta sigra af átta mögulegum í riðlinum, fengu á sig fimm mörk en skoruðu á móti 37 mörk. Þeir fara beint inn á Heimsmeistaramótið en Ítalir, sem töpuðu bara tveimur leikjum í riðlinum, fara í umspil um að komast inn á mótið. 

Ítalía sem hafa fjórum sinnum unnið heimsmeistaratitilinn hafa ekki komist á lokakeppnina síðan 2014. Það er því líklegt að þorsti Ítala í að vera með sé orðinn svakalegur.

Í hinum leik riðilsins vann Ísrael Moldóva 2-1. Ísraelar enduðu í þriðja sæti riðilsins en Moldóvar í því neðsta. Eistland var í fjórða sæti.

HM 2026 í fótbolta

