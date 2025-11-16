Börn sækist í bækur á ensku Bjarki Sigurðsson og Jón Ísak Ragnarsson skrifa 16. nóvember 2025 21:22 Dröfn Vilhjálmsdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur og umsjónarmaður Bókasafns Seljaskóla, segir að áhugi barna á lestri hafi alls ekki dvínað. Vísir/Bjarni Mikilvægt er að efla útgáfu íslenskra barna bóka að mati bókasafnsfræðings sem hlaut í dag verðlaun Jónasar Hallgrímssonar sem veitt voru í tilefni af degi íslenskrar tungu. Börn leiti í auknu mæli í lesefni á ensku og bregðast þurfi við. Þetta er í þrítugasta sinn sem verðlaunin eru afhent og í þetta sinn hlaut þau Dröfn Vilhjálmsdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur og umsjónarmaður Bókasafns Seljaskóla. Í rökstuðningi segir að Dröfn hafi á undanförnu árum vakið athygli fyrir öflugt starf á bókasafninu, en ekki síður fyrir að vera öflugur málsvari lesandi barna á landinu öllu. Hún tali opinberlega fyrir mikilvægi þess að efla útgáfu barnabóka. „Þetta er auðvitað ákaflega mikill heiður að fá þessi verðlaun. Mér finnst líka svo gott að finna að þau málefni sem ég hef brunnið fyrir séu komin í deigluna,“ segir Dröfn. „Mér finnst til dæmis áhugi barna á lestri alls ekki hafa dvínað. Þau eru mjög áhugasöm um lestur, en þau biðja mig um bækur sem við eigum ekki til á íslensku. Ef við sjáum þeim ekki fyrir þeim bókum, þá lesa þau þær bækur á ensku.“ Þá hlutu Samtökin '78 sérstaka viðurkenningu fyrir stuðning við íslenska tungu. Samtökin hafa meðal annars staðið fyrir Hýryrðasamkeppni þar sem almenningur er hvattur til að taka þátt í að búa til ný orð sem vantar í íslenska tungu. Formaður Samtakanna segist þykja gríðarlega vænt um viðurkenninguna. Orðin eru fjölmörg sem Samtökin hafa komið að því að smíða, en hvert er hennar uppáhald? Bjarndís Helga Tómasdóttir er formaður Samtakanna '78.Vísir/Bjarni „Ég held að það verði að vera gleðiganga. Ég skoðaði þetta aðeins fyrir daginn í dag, við vorum að fara yfir öll þessi frábæru orð sem hafa komið til dæmis úr hýryrðakeppninni sem við höfum haldið undanfarin ár, frábær orð, kvár, stálp og önnur slík,“ segir Bjarndís Helga Tómasdóttir, formaður Samtakanna '78. „En gleðiganga, það orð, það hefur þessa djúpu merkingu fyrir okkur. Það er engin önnur pride ganga í heiminum sem á sér orð eins og þetta. Það nær einhvern veginn utan um hvernig íslenskt samfélag lítur á hinsegin samfélagið, og hvernig við viljum öll vera saman í þessu, þetta er algjörlega einstakt orð.“ Íslensk tunga Mest lesið Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Innlent Beltunum að þakka að bræðurnir séu enn á lífi Innlent Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Innlent „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Innlent Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Innlent Verði að tryggja að á íslensku megi alltaf finna svar Innlent Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Innlent Dröfn og Samtökin ’78 verðlaunuð á degi íslenskrar tungu Innlent Segist hafa fengið fjölda hótana eftir að Trump hætti að styðja hana Erlent Yfir helmingur þeirra sem lést í bílslysi innanbæjar beltislaus Innlent Fleiri fréttir Minntust þeirra sem hafa látist í umferðinni 70 ára afmæli Tónlistarskóla Árnesinga fagnað Bílbelti bjarga mannslífum og stafrænt kynferðisofbeldi færist í aukana Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Verði að tryggja að á íslensku megi alltaf finna svar Dröfn og Samtökin ’78 verðlaunuð á degi íslenskrar tungu „Unga fólkið okkar er umkringt efni á ensku“ Beltunum að þakka að bræðurnir séu enn á lífi Keldnakirkja á Keldum er 150 ára Telur bílbeltið hafa bjargað lífi sínu Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Yfir helmingur þeirra sem lést í bílslysi innanbæjar beltislaus Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Evrópumál, lánakjör og baráttan fyrir íslenskri tungu í stafrænum heimi Lögregla leysti upp unglingapartý í Árbæ Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Ræðst í úttekt á bókamarkaðnum „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Flugvél lenti í Keflavík vegna bilunar Glæsilegir forystuhrútar á Syðra – Velli í Flóa Áköf undirskriftakeppni hafin vegna jarðganga Tryggja þurfi að ráðamenn hlaupi ekki í störf hjá ESB Vara við mögulegri glerhálku í kvöld „Kerfinu kollvarpað“, jólabókaflóð og forystusauðir Höfðu eftirlit með fangageymslu lögreglu Sakar kaupendur um að hafa aldrei greitt fyrir veitingastaðina Missir úr skóla og tekur ekki þátt í félagslífi eftir að vökvagjöf var hætt Óttast áhrifin sem frumvarpið geti haft á Landspítalann Óslóartréð fellt í Heiðmörk Sjá meira