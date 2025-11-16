Innlent

Börn sækist í bækur á ensku

Bjarki Sigurðsson og Jón Ísak Ragnarsson skrifa
Dröfn Vilhjálmsdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur og umsjónarmaður Bókasafns Seljaskóla, segir að áhugi barna á lestri hafi alls ekki dvínað.
Mikilvægt er að efla útgáfu íslenskra barna bóka að mati bókasafnsfræðings sem hlaut í dag verðlaun Jónasar Hallgrímssonar sem veitt voru í tilefni af degi íslenskrar tungu. Börn leiti í auknu mæli í lesefni á ensku og bregðast þurfi við.

Þetta er í þrítugasta sinn sem verðlaunin eru afhent og í þetta sinn hlaut þau Dröfn Vilhjálmsdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur og umsjónarmaður Bókasafns Seljaskóla.

Í rökstuðningi segir að Dröfn hafi á undanförnu árum vakið athygli fyrir öflugt starf á bókasafninu, en ekki síður fyrir að vera öflugur málsvari lesandi barna á landinu öllu. Hún tali opinberlega fyrir mikilvægi þess að efla útgáfu barnabóka.

„Þetta er auðvitað ákaflega mikill heiður að fá þessi verðlaun. Mér finnst líka svo gott að finna að þau málefni sem ég hef brunnið fyrir séu komin í deigluna,“ segir Dröfn.

„Mér finnst til dæmis áhugi barna á lestri alls ekki hafa dvínað. Þau eru mjög áhugasöm um lestur, en þau biðja mig um bækur sem við eigum ekki til á íslensku. Ef við sjáum þeim ekki fyrir þeim bókum, þá lesa þau þær bækur á ensku.“

Þá hlutu Samtökin '78 sérstaka viðurkenningu fyrir stuðning við íslenska tungu. Samtökin hafa meðal annars staðið fyrir Hýryrðasamkeppni þar sem almenningur er hvattur til að taka þátt í að búa til ný orð sem vantar í íslenska tungu. Formaður Samtakanna segist þykja gríðarlega vænt um viðurkenninguna. 

Orðin eru fjölmörg sem Samtökin hafa komið að því að smíða, en hvert er hennar uppáhald?

„Ég held að það verði að vera gleðiganga. Ég skoðaði þetta aðeins fyrir daginn í dag, við vorum að fara yfir öll þessi frábæru orð sem hafa komið til dæmis úr hýryrðakeppninni sem við höfum haldið undanfarin ár, frábær orð, kvár, stálp og önnur slík,“ segir Bjarndís Helga Tómasdóttir, formaður Samtakanna '78.

„En gleðiganga, það orð, það hefur þessa djúpu merkingu fyrir okkur. Það er engin önnur pride ganga í heiminum sem á sér orð eins og þetta. Það nær einhvern veginn utan um hvernig íslenskt samfélag lítur á hinsegin samfélagið, og hvernig við viljum öll vera saman í þessu, þetta er algjörlega einstakt orð.“

