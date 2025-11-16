Innlent

Keldnakirkja á Keldum er 150 ára

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Kirkjan á Keldum, sem fagnar nú 150 ára afmæli. Kirkjan er mjög falleg eins og sjá má og vel við haldið.
Haldið verður upp á 150 ára afmæli Keldnakirkju á Keldum í Rangárþingi ytra í dag en kirkjan er gömul sveitakirkja, sem hefur alltaf verið mjög vel við haldið. Oddasókn á kirkjuna en stefnt er að því að Þjóðminjasafn Íslands taki kirkjuna yfir á nýju ári.

Guðsþjónusta verður í Keldnakirkju á eftir klukkan 13:00 í tilefni 150 ára afmælis hennar Guðjón Halldór Óskarsson, organisti spilar og kirkjukór Oddaprestakalls leiðir söng. Drífa Hjartardóttir segir frá sögu kirkjunnar og sr. Halldóra Þorvarðardóttir þjónar fyrir altari. Drífa, sem býr á Keldum segir kirkjuna mjög merkilega.

„Hér hefur verið kirkja alveg frá því á 12.öld en þessi kirkja, sem er núna var byggð fyrir 150 árum og það var Guðmundur Brynjólfsson bóndi á Keldum, sem byggði kirkjuna og keypti viðina í hana frá Noregi en það er rauðviður í kirkjunni. Afskaplega vandað og gott hús, falleg kirkja með fallegum gripum gömlum, meira að segja frá Kaþólskum tíma, styttur og altaristaflan eftir Ámunda frá 1792 og svo mætti lengi telja,” segir Drífa.

Drífa segir kirkjuna vera ekta sveitakirkja, sem sómir sér vel við hlið gamla bæjarins á staðnum. Kirkjan er opinn allt sumarið fyrir ferðamenn og hafa þeir alltaf jafn gaman að skoða kirkjuna og munina í henni.

„Þetta er ferðamannastaður og Þjóðminjasafnið ætlar sér að taka kirkjuna yfir, það hefur bara ekki enn orðið að því en það verður vonandi bara á næsta ári því í rauninni er kirkjan hluti af gamla bænum og þessum fornminjum, sem eru hér á Keldum,” bætir Drífa við um leið og hún hvetur áhugasama til að mæta í 150 ára afmælisguðþjónustuna og svo í messukaffi í safnaðarheimilinu á Hellu að athöfn lokinni.

