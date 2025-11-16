Keldnakirkja á Keldum er 150 ára Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 16. nóvember 2025 12:11 Kirkjan á Keldum, sem fagnar nú 150 ára afmæli. Kirkjan er mjög falleg eins og sjá má og vel við haldið. Magnús Hlynur Hreiðarsson Haldið verður upp á 150 ára afmæli Keldnakirkju á Keldum í Rangárþingi ytra í dag en kirkjan er gömul sveitakirkja, sem hefur alltaf verið mjög vel við haldið. Oddasókn á kirkjuna en stefnt er að því að Þjóðminjasafn Íslands taki kirkjuna yfir á nýju ári. Guðsþjónusta verður í Keldnakirkju á eftir klukkan 13:00 í tilefni 150 ára afmælis hennar Guðjón Halldór Óskarsson, organisti spilar og kirkjukór Oddaprestakalls leiðir söng. Drífa Hjartardóttir segir frá sögu kirkjunnar og sr. Halldóra Þorvarðardóttir þjónar fyrir altari. Drífa, sem býr á Keldum segir kirkjuna mjög merkilega. „Hér hefur verið kirkja alveg frá því á 12.öld en þessi kirkja, sem er núna var byggð fyrir 150 árum og það var Guðmundur Brynjólfsson bóndi á Keldum, sem byggði kirkjuna og keypti viðina í hana frá Noregi en það er rauðviður í kirkjunni. Afskaplega vandað og gott hús, falleg kirkja með fallegum gripum gömlum, meira að segja frá Kaþólskum tíma, styttur og altaristaflan eftir Ámunda frá 1792 og svo mætti lengi telja,” segir Drífa. Drífa segir kirkjuna vera ekta sveitakirkja, sem sómir sér vel við hlið gamla bæjarins á staðnum. Kirkjan er opinn allt sumarið fyrir ferðamenn og hafa þeir alltaf jafn gaman að skoða kirkjuna og munina í henni. Drífa Hjartardóttir segir frá sögu kirkjunnar en hún býr á Keldum og segir kirkjuna mjög merkilega.Aðsend „Þetta er ferðamannastaður og Þjóðminjasafnið ætlar sér að taka kirkjuna yfir, það hefur bara ekki enn orðið að því en það verður vonandi bara á næsta ári því í rauninni er kirkjan hluti af gamla bænum og þessum fornminjum, sem eru hér á Keldum,” bætir Drífa við um leið og hún hvetur áhugasama til að mæta í 150 ára afmælisguðþjónustuna og svo í messukaffi í safnaðarheimilinu á Hellu að athöfn lokinni. Keldur er vinsæll ferðamannastaðurAðsend Rangárþing ytra Þjóðkirkjan Mest lesið „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Innlent Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Innlent Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Innlent Segist hafa fengið fjölda hótana eftir að Trump hætti að styðja hana Erlent Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Innlent Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Innlent Ræðst í úttekt á bókamarkaðnum Innlent Tryggja þurfi að ráðamenn hlaupi ekki í störf hjá ESB Innlent Lögregla leysti upp unglingapartý í Árbæ Innlent Sakar kaupendur um að hafa aldrei greitt fyrir veitingastaðina Innlent Fleiri fréttir Keldnakirkja á Keldum er 150 ára Telur bílbeltið hafa bjargað lífi sínu Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Yfir helmingur þeirra sem lést í bílslysi innanbæjar beltislaus Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Evrópumál, lánakjör og baráttan fyrir íslenskri tungu í stafrænum heimi Lögregla leysti upp unglingapartý í Árbæ Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Ræðst í úttekt á bókamarkaðnum „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Flugvél lenti í Keflavík vegna bilunar Glæsilegir forystuhrútar á Syðra – Velli í Flóa Áköf undirskriftakeppni hafin vegna jarðganga Tryggja þurfi að ráðamenn hlaupi ekki í störf hjá ESB Vara við mögulegri glerhálku í kvöld „Kerfinu kollvarpað“, jólabókaflóð og forystusauðir Höfðu eftirlit með fangageymslu lögreglu Sakar kaupendur um að hafa aldrei greitt fyrir veitingastaðina Missir úr skóla og tekur ekki þátt í félagslífi eftir að vökvagjöf var hætt Óttast áhrifin sem frumvarpið geti haft á Landspítalann Óslóartréð fellt í Heiðmörk Ósáttur með viðbrögð Barna- og fjölskyldustofu Göngugarpar munu mynda Ljósafoss niður Esjuna Eftirlit í skötulíki, Trump hótar málsókn og Ljósafossgangan Minni tekjur góðar fréttir Ölvun og hávaði í heimahúsi Misskilningur um losunarmarkmið „stórkostlegur áfellisdómur“ „Þetta er hættulegt ef við viljum áfram búa í frjálslyndu lýðræðissamfélagi“ Auka sýnileika milli rýma á leikskólum Sjá meira