Vala Matt kynnti sér verðlaunahafana á Íslensku hönnunarverðlaununum á dögunum. Meðal þeirra voru listasamsteypan Fischersund þar sem ilmur, tónlist og myndlist renna saman í einstakri upplifun.
Einnig mátti sjá fjallahjólið Elju sem er engu líkt og það fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Þá er Elliðaársstöð orðin að gríðarlega spennandi útivistarsvæði og geta gestir fengið fræðslu í gömlu byggingunum þar.
Þetta voru verkin sem fengu hönnunarverðlaunin í ár 2025. Mörg önnur spennandi verkefni voru svo tilnefnd og fengu viðurkenningar, og arkitektinn Albína Thordarson fékk sérstök heiðursverðlaun. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og kynnti sér málið.
Vala ræddi við vinningshafana í Íslandi í dag á Sýn í gær en hún byrjaði á því að ræða við framkvæmdastjóra Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs, Höllu Helgadóttur.
„Hönnunarverðlaun Íslands voru stofnuð fyrir tólf árum síðan. Núna, þetta er tólfta skiptið sem við veitum þau og þau hafa þróast aðeins yfir árin þannig að núna erum við að veita verðlaun í þremur flokkum: Vara, staður og verk. Þar á ofan erum við með heiðursverðlaun, Hönnunarverðlaun Íslands, og svo bestu fjárfestinguna,“ sagði Halla.
„Við bjuggum til þessa þrjá flokka fyrir þremur árum síðan. Og það er svolítið skemmtilegt við þá að þeir eru svona þvert á hönnunargeirana. En það eru fleiri sem fá tilnefningar og draga fram faggreinarnar samt líka betur,“ sagði hún og fóru yfir þau sem voru tilnefnd.
„Þeir sem voru tilnefndir í ár, undir flokknum vara ársins, eru verkefnið sem heitir Oasis, sem eru vatnsílát sem eru hönnuð af Jóhönnu Seelemann. Það er fatalínan Fé eftir Rannveigu, þar sem íslensk ull gegnir lykilhlutverki og er mikil hátískuvara. Síðan er það Elja, sem er nýtt fjallahjól, sem er þrátt fyrir að vera fjölnotahjól og alíslenskt hjól. Í flokknum staður ársins urðu félagsbústaðir á Sjómannaskólareit. Það er nýtt hús sem er að verða rétt hjá Sjómannaskólanum. Þannig hefur það vakið athygli og jafnvel nokkrar umræður, því að þar er áhersla á sjálfbærni og umhverfismál, alveg mjög, mjög skýr. Og þau eru að ná meiri árangri heldur en svona viðmið kalla eftir. Síðan er það Elliðaárstöð, sem er nýr áfangastaður í Elliðaárdal, sem við þekkjum mörg og hefur verið í uppbyggingu undanfarin ár og er eftir Tertu. Og Stöng í Þjórsárdal. Það er endurgerð á fjölhúsakosti, sem er alveg óskaplega spennandi hvernig staðið var að því.“
Að lokum fór Halla yfir þriðja flokkinn sem er verk ársins.
„Þar er Lavaforming, sem er verk eftir Arnhildi, s.ap arkitekta, Andra Fannar, Snæ og Jack Armitage, sem fjallar um framtíðarsamfélag, þar sem við erum farin að nýta hraun sem byggingarefni. Og þetta er líka sýning Íslands á Feneyjatvíæringnum, arkitektúr, og mjög svona spekúlatíft, en við segjum að einu sinni, fyrir 100 árum síðan, datt okkur ekki í hug að heita vatnið myndi renna í húsunum okkar. Dýpi er málning sem er gerð úr kalkþörungum úr Arnarfirði eftir Sirrý og Árnýju og það er náttúrulega mjög umhverfisvæn og spennandi málning. Og svo er Fischersund fyrir sitt heildarverk, sem við höfum nú bara öll, Íslendingar, tekið verulega mikið eftir undanfarin ár þar sem þau eru að vinna með skynfærin, bæði lyktina, það sjónræna og tónlist, og búa til sinn stórkostlega heim,“ segir Halla að lokum en rætt er við nokkra arkitekta sem verðlaunaðir voru fyrir sín verk í innslaginu hér að neðan.