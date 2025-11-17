Partyland fagnar tveggja ára afmæli með 20% afslætti alla vikuna Partyland í Holtagörðum 17. nóvember 2025 11:30 „Við ætlum að halda upp á afmælið með stæl,“ segir Kamilla Birta Guðjónsdóttir, markaðsstjóri Partyland. Verslunin býður upp á 20% afslátt af öllum vörum fram á sunnudag. Það verður sannkölluð partýstemning í Holtagörðum dagana 17.–23. nóvember þegar Partyland í Holtagörðum fagnar tveggja ára afmæli sínu. Í tilefni dagsins býður verslunin 20% afslátt af öllum vörum alla vikuna, hvort sem fólk vill græja búninga í jólagjöf, finna sniðugar gjafir eða byrja snemma að undirbúa áramótin. „Við ætlum að halda upp á afmælið með stæl,“ segir Kamilla Birta Guðjónsdóttir, markaðsstjóri Partyland. „Þetta er frábært tækifæri til að gera góð kaup, fá innblástur og undirbúa næstu skemmtanir, hvort sem það eru jól, áramót eða vinnupartý.“ Viðskiptavinir eru hvattir til að kíkja í verslunina í Holtagörðum eða á partyland.is þar sem hægt er að finna allt úrvalið og um leið hægt að fá ráðleggingar eða hugmyndir að skreytingum og búningum. Frábærar viðtökur og ótrúlegur vöxtur Partyland opnaði dyr sínar fyrir tveimur árum og hafa vinsældir hennar vaxið jafnt og þétt síðan þá. „Viðtökurnar hafa verið alveg frábærar frá fyrsta degi,“ segir Kamilla. „Við erum sífellt að bæta okkur og læra meira hvað viðskiptavinirnir vilja, bæði þeir sem hafa verið með okkur frá upphafi og nýir sem bætast stöðugt við.“ Hún segir það hafa komið þeim mest á óvart hversu ólík tímabilin eru. „Fermingarnar standa yfir í fjóra mánuði og fólk leggur mikla áherslu á skreytingar og stemningu. Svo hefur Halloween gjörsamlega sprungið út síðustu tvö ár, sérstaklega meðal fullorðinna, sem eru farin að leggja sig virkilega fram við búninga og skreytingar.“ Partyland hefur stækkað vöruúrvalið mikið á þessum tveimur árum og segir Kamilla markaðinn síbreytilegan. „Það þarf bókstaflega að vera með puttann á púlsinum. Eitt er vinsælt í dag og eitthvað allt annað á morgun. Það heldur okkur á tánum og gerir rekstur Partyland svo skemmtilegan“ Vefverslunin vinsæl meðal landsbyggðarinnar Vefverslun Partyland hefur verið vinsæl frá upphafi og sérstaklega meðal þeirra sem búa utan höfuðborgarsvæðisins. „Við leggjum mikla áherslu á hraða og góða þjónustu og það tekur stuttan tíma að senda pantanir út á land,“ segir Kamilla. Hún bendir á að partyland.is sé líka frábær leið til að skoða úrvalið og fá hugmyndir áður en fólk kemur í verslunina. „Við erum líka mjög virk á samfélagsmiðlum undir @partylandiceland þar sem við birtum hugmyndir og innblástur af skreytingum og þemum. Það er frábær leið fyrir fólk til að fylgjast með nýjungum og fá hugmyndir fyrir næsta partý.“ Fullorðna fólkið tekið við sér Kamilla segir greinilegt að fullorðnir og miðaldra hafi tekið partýmenninguna föstum tökum. „Við sjáum það mjög skýrt og þá sérstaklega í kringum Halloween sem er orðið miklu stærra meðal fullorðinna síðustu ár,“ segir hún. Vinnustaðir eru líka farnir að leggja meira í að skreyta og halda partý og margir hafa fundið ný tilefni til að gera dagana skemmtilegri. „Kúrekaþemað hefur t.d. verið gríðarlega vinsælt. Það er einfalt, fjölbreytt og alltaf skemmtilegt. Það er greinilegt að fólk vill skemmta sér og gera eitthvað öðruvísi og það finnst okkur ótrúlega gaman að sjá.“ Litríkur og lifandi vetur framundan Að sögn Kamillu verður veturinn hjá Partyland fullur af skemmtilegum verkefnum.„Við erum að undirbúa áramótin og fáum fullt af nýjum og skemmtilegum vörum, bæði í skreytingum og partývörum,“ segir hún. „Svo eru útskriftir á dagskrá milli jóla og nýárs og að sjálfsögðu öskudagurinn 18. febrúar sem er alltaf einn af skemmtilegustu dögunum hjá okkur. Það er svo gaman að sjá gleðina og sköpunarkraftinn sem fylgir þessum dögum.“ Partyland er á Facebook, Instagram og TikTok. Grín og gaman Mest lesið Stjörnulífið: Kvaddi kollvikin í Istanbúl Lífið Upplifir skotin oftast sem hrós Tíska og hönnun Langar að prófa „anal“ en er stressuð Lífið Auglýsir eftir eiganda poka með hvítu dufti Lífið „Peningar hafa þann eiginleika að hafa vald yfir okkur“ Lífið „Þetta er svona í alvöru, ekki bara í bíómyndum“ Lífið Draumalíf: „Fæstir þora úr búbblunni sinni“ Áskorun Óða boðflennan fangelsuð Lífið Frumsýning á Vísi: Fögnuðu nýjum lífstíl Tónlist Miðasala á Björk hefst á morgun Tónlist Fleiri fréttir Partyland fagnar tveggja ára afmæli með 20% afslætti alla vikuna Fyrsti íslenskumælandi bóndabærinn slær í gegn Einar Már, Sunna Dís og Sigrún Eldjárn lesa upp í kvöld Knútur vann graskerskeppni FM957 og Fjarðarkaupa Fegurðin og fjölbreytnin í krulluðu hári Nanna Rögnvaldar og Hallgrímur Helga lesa í kvöld Sól, borg, skíði og flug á einum stað Alvöru kósýkvöld með frábærum afsláttum, gleði og góðri stemningu Góð tannheilsa er hluti af hamingju og heilsu Kvefið gengur hraðar yfir með ColdZyme® Vetrartískan er mætt í Boozt með kósýheit Nýir réttir Serrano aðgengilegir í LifeTrack appinu Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu „Við eigum meira blóð en blóðbankinn!“ Flytja alla Springsteen slagarana í Hörpu Frábær árangur í meðferðarstarfi Kalklitir og Slippfélagið mála framtíðina saman Hárolía, vinur eða óvinur hársins? Dineout gjafabréf er jólagjöfin í ár Hjálpa öðrum að eignast lítil kraftaverk Þarf alltaf að vera vín? Trúði varla eigin augum þegar hún sá fyrir og eftir myndirnar Úrval Útsýn hefur svarað kalli um björgunarfargjöld Þessi litla breyting breytti í raun öllu! Eldhúspartý KVIK er á laugardaginn Hug-A-Lums þyngdarbangsar sem allir elska The Ultimate Eagles halda tónleika í Hörpu Sjá meira