Frakkar á HM og Íslandi dugar jafntefli Sindri Sverrisson skrifar 13. nóvember 2025 22:01 Kylian Mbappé skoraði tvö mörk í kvöld og verður á HM næsta sumar. Getty/Franco Arland Frakkar voru í miklum erfiðleikum með að brjóta öflugt lið Úkraínu á bak aftur í kvöld, í riðli Íslands í undankeppni HM í fótbolta, en unnu á endanum 4-0 og hjálpuðu Íslendingum fyrir sunnudaginn. Sigurinn þýðir að Frakkar eru komnir inn á HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada á næsta ári. Þeir hafa unnið alla leiki sína fyrir utan útileikinn gegn Íslandi, þegar liðin gerðu 2-2 jafntefli í síðasta mánuði. Ísland og Úkraína eru jöfn að stigum í 2. og 3. sæti en Ísland er með mikið betri markatölu og dugar jafntefli í Póllandi á sunnudaginn, þegar liðin mætast klukkan 17, til að landa 2. sætinu og komast í HM-umspilið í mars. Úkraínumenn vildu fá vítaspyrnu snemma í seinni hálfleik í kvöld, þegar staðan var enn markalaus, en eftir skoðun á myndbandi ákvað dómarinn að lokum að dæma ekkert. Strax í kjölfarið, eða á 55. mínútu, fengu Frakkar hins vegar vítaspyrnu. Taras Mykhavko braut þá á Michael Olise og Kylian Mbappé vippaði svo boltanum ískaldur í netið úr vítinu. Olise skoraði svo á 76. mínútu og Mbappé sitt annað mark í kjölfarið, áður en Hugo Ekitiké innsiglaði sigurinn í lokin. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta