Fyrsti íslenskumælandi bóndabærinn slær í gegn Chicco á Íslandi 14. nóvember 2025 11:30 Chicco bóndabærinn talar íslensku og kennir börnum orð, tölur og litina í gegnum leik og söng. Það eru ekki bara skáldin sem fagna degi íslenskrar tungu á sunnudaginn 16. nóvember heldur líka kindur, kýr og bangsar. Í bóndabæ Chicco tala dýrin nefnilega á hreinni íslensku og kenna börnum orð, tölur og litina í gegnum leik og söng. Óhætt er að segja að Chicco bóndabærinn hafi slegið í gegn hjá litlum málfræðingum. „Það var draumur minn að íslensk börn gætu leikið sér með talandi leikfang sem skilur og svarar þeim á þeirra eigin tungumáli," segir Sigríður Fanney Gunnarsdóttir, sölu- og markaðsstjóri Gullskóga sem er umboðsaðili Chicco á Íslandi. „Eftirþví sem ég best veit var bóndabærinn fyrsta þroskaleikfangið hér á landi sem bregst við leik barnsins á íslensku." Bóndabærinn er frá ítalska framleiðandanum Chicco, sem er þekktur fyrir vönduð þroskaleikföng. En íslenska útgáfan hefði aldrei orðið að veruleika nema fyrir frumkvæði Sigríðar. „Þegar ég hafði samband við Chicco voru þau ekki viss um að íslenskan væri þess virði því það eru jú ekki svo margir sem tala hana," segir hún og hlær. „En ég lofaði að sjá um allt sjálf ef þau myndu leiðbeina mér. Ég fékk íslenskan leiklistarnema til að tala inn á bóndabæinn og útkoman varð frábær. Það má því segja að þetta hafi verið mín leið til að leggja íslenskunni lið á skemmtilegan hátt." Nú talar bóndabærinn yfir 50 orð, setningar, hljóð og lög og börn geta valið hvort hann tali á íslensku eða ensku og þannig kennir leikfangið börnum m.a. að þekkja litina, tölurnar og dýrin á bóndabænum með því að spyrja börnin einfaldra spurninga. Hægt er að stilla erfiðleikastigið á bóndabænum og geta því yngri börn fengið auðveldari spurningar heldur en þau eldri. „Börn læra svo mikið í gegnum leik og það er dýrmætt að þau fái að heyra og nota íslensku í því samhengi," segir Sigríður. „Þegar barnið ýtir á kúna og heyrir „muuu" eða togar í sólina og hlustar á söng, þá tengist tungumálið gleði og leik. Það er besta leiðin til að styrkja íslenskuna." Í tilefni dags íslenskrar tungu hvetur Sigríður foreldra til að taka tungumálið með í leikinn. „Hvort sem það er með bóndabænum, bók eða söng þá er allt sem kveikir íslenskt tal og hlátur hjá börnum gulls ígildi," segir hún. Og ef einhver vill sjá bóndabæinn í eigin persónu (eða heyra hann segja „Hæ, hæ!") þá er hann m.a. til sölu í Dótabúðinni, Leikfangalandi, Vaski á Egilsstöðum, Kaupfélagi Skagfirðinga, Kaupfélagi Borgfirðinga, Lyfjavali og Kaupfélag Vestur-Húnvetninga. Börn og uppeldi Íslensk tunga Tækni Krakkar