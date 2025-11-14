Jóhann Berg Guðmundsson lék sinn hundraðasta landsleik í gærkvöldi þegar Íslands vann 2-0 sigur Aserbaísjan og hélt HM-vonum sínum á lífi.
Jóhann hafði beðið í næstum því heilt ár eftir þessum hundraðasta leik því hann lék leik númer 99 á móti Wales 19. nóvember á síðasta ári.
Hann hafði verið valinn í hópinn hjá Arnari Gunnlaugssyni áður en ekki náð að spila vegna meiðsla. Arnar setti hann í byrjunarliðið í gær og tímamótaleikurinn var í höfn.
Jóhann er aðeins sá fimmti sem nær að spila hundrað landsleiki fyrir karlalandsliðið en síðasti meðlimurinn í hundrað leikja klúbbnum á undan honum var Aron Einar Gunnarsson sem lék landsleik númer hundrað 6. nóvember 2022.
Rúnar Kristinsson var stofnmeðlimur klúbbsins árið 2003 og þeir nafnar Birkir Bjarnason og Birkir Már Sævarsson bættust í hópinn í sama leiknum árið 2021.
Rúnar, Birkir Bjarnason og Aron Einar voru allir 33 ára þegar þeir léku landsleik númer hundrað en Birkir Már var 36 ára. Jóhann Berg var því næstelstur, 35 ára og 17 daga gamall þegar hann lék leik númer hundrað í gær.
Jóhann Berg lék sinn fyrsta landsleik á móti Aserbaísjan árið 2008 og landsliðsferill hans er því núna orðinn lengri en sautján ár. Í gær voru liðin sautján ár, tveir mánuðir og 24 dagar síðan hann lék sinn fyrsta landsleik.
Aðeins fimm leikmenn hafa verið lengur en hann í landsliðinu.
Eiður Smári Guðjohnsen er sá eini sem náði að vera í meira en tuttugu ár í landsliðinu en þeir Guðni Bergsson, Arnór Guðjohnsen og Ríkharður Jónsson voru allir meira en átján ár í landsliðinu.
Aron Einar Gunnarsson, sem var á bekknum í gær, hefur verið landsliðsmaður í rúm sautján ár en hann kom síðast við sögu í landsleik í júní síðastliðnum. Landsliðsferill hans telur nú sautján ár, fjóra mánuði og fjóra daga en tekur mikið stökk þegar hann kemur næst inn á völlinn.
Jóhann Berg komst aftur á móti upp fyrir Ásgeir Sigurvinsson í gær en það liðu sautján ár, tveir mánuðir og 17 dagar á milli fyrsta og síðasta landsleiks Ásgeirs.