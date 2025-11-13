Bregðast ekki við bílastæðavanda við skíðasvæði í Reykjavík Lovísa Arnardóttir skrifar 13. nóvember 2025 22:09 Á myndinni má sjá skíðasvæðið og tengingu við Dalhús. Vísir/Anton Brink Formaður umhverfis- og skipulagsráðs segir ekki til fjármagn til að bregðast við óþægindum sem íbúar í Dalhúsum í Grafarvogi verða fyrir vegna mikillar aðsóknar að skíðasvæðinu í Húsahverfi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma að tillaga þeirra um úrbætur á svæðinu hafi verið felld á fundi ráðsins. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram bókun með kröfu um aðgerðir á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 5. nóvember en umræðu var frestað þar til í þessari viku. Í tillögunni var lagt til að athugað yrði hvort hægt væri að koma upp skammtímastæðum við brekkuna án þess að íbúar verði fyrir óþægindum. Þá var einnig lagt til að skoðað yrði hvort hægt væri að setja stöðubann við mjóan enda götunnar og að þeim yrði fylgt eftir með skýrum merkingum og jafnvel grindum. Þannig væri hægt að draga úr óþægindum fyrir íbúa og koma í veg fyrir að þeir lokist inni í eigin götu. Tillagan var felld á fundi ráðsins í gær með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingar, Pírata, Vinstri grænna og Sósíalistaflokks Íslands gegn tveimur atkvæðum Sjálfstæðisflokks. Fulltrúi Framsóknarflokksins sat hjá við afgreiðslu málsins. „Við hörmum að fulltrúar Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna skuli fella tillögu Sjálfstæðisflokksins um að gripið verði til aðgerða í því skyni að draga úr óþægindum, sem íbúar í Dalhúsum verða fyrir vegna mikillar aðsóknar að skíðasvæðinu í Húsahverfi. Mikil þörf er fyrir slíkar aðgerðir eins og íbúar í Húsahverfi hafa bent á,“ segir í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins á fundi í gær. Skíðasvæðið er vinsælt á veturna. Vísir/Anton Brink Ekki til fjármagn Líf Magneudóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs, segist ekki endilega ósammála Kjartani Magnússyni, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem lagði tillöguna fram, en það sé ekki til fjármagn fyrir þessum aðgerðum eins og er. Öll svið borgarinnar vinni eftir ákveðnu plani og fjárhagsramma og þetta verkefni rúmist ekki innan þess eins og er. Hún útilokar ekki að þessar breytingar verði skoðaðar síðar. Myndin sýnir fjölda daga sem hefur verið opið á skíðasvæði í Reykjavík síðustu ár. Ekki þarf að vera opið á báðum svæðum. Reykjavíkurborg Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg eru ekki gerðar formlegar talningar á skíðasvæðið þar sem ókeypis er inn á það. „Við höfum þó oft gert óformlegar talningar og á góðum degi er ekki óalgengt að fjöldinn sé á bilinu 50-80 á hverjum tímapunkti,“ segir í svari frá borginni. Reykjavík Skíðasvæði Skíðaíþróttir Sveitarstjórnarmál Sjálfstæðisflokkurinn Vinstri græn Mest lesið Umdeildur skólastjóri í leyfi á meðan úttekt er gerð Innlent „Ég er sá sem getur fellt hann“ Erlent Sakfelldur fyrir morð og refsing þyngd verulega Innlent Moskító mætt á Suðurland Innlent Svona stór er nýja moskítóflugan í samanburði Innlent Hafi kallað drenginn „grenjuskjóðu“ Innlent Þorleifur Kamban er látinn Innlent Bera ábyrgð á þjófnaði gámsins en sleppa með skrekkinn Innlent Tapaði aftur gegn borginni eftir afdrifaríka rennibrautarferð Innlent Sakborningur enn að störfum og atvikið ekki tilkynnt Innlent Fleiri fréttir Bregðast ekki við bílastæðavanda við skíðasvæði í Reykjavík Héldu styrktartónleika fyrir kristna flóttamenn Svona stór er nýja moskítóflugan í samanburði Tapaði aftur gegn borginni eftir afdrifaríka rennibrautarferð Sakborningur enn að störfum og atvikið ekki tilkynnt Brotið á Stuðlum ekki tilkynnt og foreldrar taka mál í eigin hendur Sakfelldur fyrir morð og refsing þyngd verulega Kolröng skilaboð að brosa á mynd með ESB í miðjum storminum Prófkjör hjá Sjálfstæðismönnum í Mosfellsbæ Kennarar fara með kjaradeilu fyrir Félagsdóm Fólk komi vonandi sjaldnar með dýr í neyð Umdeildur skólastjóri í leyfi á meðan úttekt er gerð Starfsmaður Múlaborgar játar sök að hluta Bera ábyrgð á þjófnaði gámsins en sleppa með skrekkinn Kjósa um sex efstu í prófkjöri hjá Sjálfstæðisflokki í Hafnarfirði Hafi kallað drenginn „grenjuskjóðu“ Umboðsmaður barna segir að staðan í meðferðakerfinu sé grafalvarleg Þreyttir íbúar Grjótaþorpsins fá einstefnu ÍSÍ ætli að skoða kostnað við æfingagjöld barna Moskító mætt á Suðurland Tillaga Sjálfstæðismanna um gjaldfrjáls stæði á messutíma felld Hellti bjór yfir slasaðan hjólreiðamann sem lá í götunni Veðmálafyrirtækin geti eflt íþróttafélög til muna Framlag Íslands til Parísarsamningsins óháð ESB-markmiði Loftgæði verði áfram slæm Árelía kveður borgarpólitíkina Tilfinningar í þingsal og Inga brosir hringinn „Meiddist og varð mjög hræddur um líf sitt“ Nú eru kettir og hundar leyfðir í fjölbýli Vondar fréttir af tollum ESB og gróf árás á Stuðlum Sjá meira