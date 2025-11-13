Innlent

Bregðast ekki við bíla­stæða­vanda við skíða­svæði í Reykja­vík

Lovísa Arnardóttir skrifar
Á myndinni má sjá skíðasvæðið og tengingu við Dalhús. 
Formaður umhverfis- og skipulagsráðs segir ekki til fjármagn til að bregðast við óþægindum sem íbúar í Dalhúsum í Grafarvogi verða fyrir vegna mikillar aðsóknar að skíðasvæðinu í Húsahverfi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma að tillaga þeirra um úrbætur á svæðinu hafi verið felld á fundi ráðsins. 

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram bókun með kröfu um aðgerðir á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 5. nóvember en umræðu var frestað þar til í þessari viku.

Í tillögunni var lagt til að athugað yrði hvort hægt væri að koma upp skammtímastæðum við brekkuna án þess að íbúar verði fyrir óþægindum. Þá var einnig lagt til að skoðað yrði hvort hægt væri að setja stöðubann við mjóan enda götunnar og að þeim yrði fylgt eftir með skýrum merkingum og jafnvel grindum. Þannig væri hægt að draga úr óþægindum fyrir íbúa og koma í veg fyrir að þeir lokist inni í eigin götu.

Tillagan var felld á fundi ráðsins í gær með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingar, Pírata, Vinstri grænna og Sósíalistaflokks Íslands gegn tveimur atkvæðum Sjálfstæðisflokks. Fulltrúi Framsóknarflokksins sat hjá við afgreiðslu málsins.

„Við hörmum að fulltrúar Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna skuli fella tillögu Sjálfstæðisflokksins um að gripið verði til aðgerða í því skyni að draga úr óþægindum, sem íbúar í Dalhúsum verða fyrir vegna mikillar aðsóknar að skíðasvæðinu í Húsahverfi. Mikil þörf er fyrir slíkar aðgerðir eins og íbúar í Húsahverfi hafa bent á,“ segir í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins á fundi í gær.

Skíðasvæðið er vinsælt á veturna. Vísir/Anton Brink

Ekki til fjármagn

Líf Magneudóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs, segist ekki endilega ósammála Kjartani Magnússyni, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem lagði tillöguna fram, en það sé ekki til fjármagn fyrir þessum aðgerðum eins og er. Öll svið borgarinnar vinni eftir ákveðnu plani og fjárhagsramma og þetta verkefni rúmist ekki innan þess eins og er. Hún útilokar ekki að þessar breytingar verði skoðaðar síðar.

Myndin sýnir fjölda daga sem hefur verið opið á skíðasvæði í Reykjavík síðustu ár. Ekki þarf að vera opið á báðum svæðum. Reykjavíkurborg

Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg eru ekki gerðar formlegar talningar á skíðasvæðið þar sem ókeypis er inn á það. 

„Við höfum þó oft gert óformlegar talningar og á góðum degi er ekki óalgengt að fjöldinn sé á bilinu 50-80 á hverjum tímapunkti,“ segir í svari frá borginni.

