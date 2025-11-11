Barcelona fór á bak við spænska sambandið og sendi Yamal í aðgerð Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. nóvember 2025 13:25 Lamine Yamal setti Barcelona í fyrsta sætið og missir af næstu landsleikjum Spánar. Getty/Catherine Steenkeste Lamine Yamal mun missa af leikjum Spánar í undankeppni HM í fótbolta í þessum landsliðsglugga vegna meiðsla. Spænska knattspyrnusambandið kom samt alveg af fjöllum. Spánverjar mæta Georgíu og Tyrklandi í þessum glugga. Hinn átján ára gamli Yamal glímir við þrálát nárameiðsli. Hann var valinn í spænska landsliðið í síðustu viku en fór í minni háttar aðgerð í Barcelona á mánudag, án vitundar spænska knattspyrnusambandsins. Þar átti að reyna að laga vandamálið. RFEF hefur lýst yfir undrun sinni á ákvörðun Barcelona um að láta sambandið ekki vita af stöðunni, en sættir sig við að Yamal þurfi sjö til tíu daga hvíld og hefur því leyft honum að snúa aftur til Barcelona. „Læknateymi RFEF vill lýsa yfir undrun sinni og áhyggjum eftir að hafa frétt kl. 13:47 mánudaginn 10. nóvember, á þeim degi sem æfingabúðir landsliðsins hófust formlega, að Yamal hefði gengist undir ífarandi hátíðnimeðferð vegna óþæginda í nára sama morgun,“ segir í yfirlýsingu frá sambandinu. „Þessi aðgerð var framkvæmd án þess að tilkynna læknateymi landsliðsins fyrir fram, sem frétti aðeins af smáatriðunum í gegnum skýrslu sem barst kl. 22:40 á mánudagskvöld, þar sem mælt var með 7–10 daga hvíld. Í ljósi þessara aðstæðna, og með heilsu, öryggi og velferð leikmannsins ávallt í forgangi, hefur RFEF tekið þá ákvörðun að leysa leikmanninn undan skyldum í núverandi landsliðshópi.“ Luis de la Fuente, landsliðsþjálfari Spánar, lýsti síðar yfir undrun sinni á því hvernig Barça hefur meðhöndlað málið. „Það eru ferlar sem eiga sér stað utan RFEF, þannig er það bara, svona er þetta og við verðum að sætta okkur við það,“ sagði De la Fuente við RNE. HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Allir í kringum íþróttir ættu að hafa áhyggjur“ Sport Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Fótbolti Gummi Ben fékk hláturskast ársins Fótbolti Þurfa að borga háar fjárhæðir fyrir bílastæði á HM Fótbolti Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Fótbolti María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Fótbolti Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Enski boltinn „Vont að vakna einn daginn og geta ekki gert það sem ég vil“ Sport „Menn beita öllum brögðum“ Enski boltinn Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Enski boltinn Fleiri fréttir Mamma hans trúði honum ekki Setja rúma fjóra milljarða í það að losa fótboltavelli við allt gúmmikurlið Barcelona fór á bak við spænska sambandið og sendi Yamal í aðgerð FH-stelpurnar sáu um mörkin í sannfærandi sigri Íslands „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Þurfa að borga háar fjárhæðir fyrir bílastæði á HM Liverpool-stjarna vill ekki spila fyrir ítalska landsliðið María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Gummi Ben fékk hláturskast ársins Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Rúmlega þúsund leikmenn til rannsóknar: Liðsfélagi Loga settur í bann Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ingibjörg fagnaði langþráðum sigri Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Rekinn úr starfi í annað sinn á þessu ári Maðurinn sem Liverpool leyfði að fara með eitt af mörkum ársins Yamal hefur þurft að þola tvöfalt meiri rasisma en Vinicius Messi um endurkomu til Barcelona: „Ég vona það einn daginn“ „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Stelpurnar okkar byrja á erfiðasta glugga sögunnar Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Sjá meira