Réðst á lög­reglu­mann í mið­bænum

Agnar Már Másson skrifar
Lögregluþjónar að störfum í miðbæ Reykjavíkur. Mynd úr safni. Vísir/Sammi
Lögregluþjónar að störfum í miðbæ Reykjavíkur. Mynd úr safni. Vísir/Sammi

Maður var í gærkvöldi handtekinn fyrir að ráðast á lögreglumann í miðbæ Reykjavíkur. Hann var vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins.

Þetta er meðal annars það sem fram kemur í dagbók lögreglu en málavöxtu er ekki lýst frekar.

Í gær var greint frá máli þar sem maður var handtekinn vegna gruns um að hafa ráðist á dyravörð í miðbænum. Málið var talið afgreitt á lögreglustöðinni en þegar sleppa átti manninum úr haldi veittist hann að lögreglumönnunum sem voru að hleypa honum út.

Í öðrum fregnum hélt lögregla uppi ölvunarpósti á Sæbraut við Kirkjusand í gærkvöldi þar sem 200 ökumenn voru látnir blása í áfengismæli. Einn ökumaður var handtekinn vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna og þremur ökumönnum gert að hætta akstri þar sem þeir blésu undir mörkum.

