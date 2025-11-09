Réðst á lögreglumann í miðbænum Agnar Már Másson skrifar 9. nóvember 2025 07:23 Lögregluþjónar að störfum í miðbæ Reykjavíkur. Mynd úr safni. Vísir/Sammi Maður var í gærkvöldi handtekinn fyrir að ráðast á lögreglumann í miðbæ Reykjavíkur. Hann var vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Þetta er meðal annars það sem fram kemur í dagbók lögreglu en málavöxtu er ekki lýst frekar. Veistu meira um málið eða ertu með fréttnæma ábendingu? Ekki hika við að senda okkur fréttaskot, nafnlaust eða undir nafni, með því að smella hér. Í gær var greint frá máli þar sem maður var handtekinn vegna gruns um að hafa ráðist á dyravörð í miðbænum. Málið var talið afgreitt á lögreglustöðinni en þegar sleppa átti manninum úr haldi veittist hann að lögreglumönnunum sem voru að hleypa honum út. Í öðrum fregnum hélt lögregla uppi ölvunarpósti á Sæbraut við Kirkjusand í gærkvöldi þar sem 200 ökumenn voru látnir blása í áfengismæli. Einn ökumaður var handtekinn vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna og þremur ökumönnum gert að hætta akstri þar sem þeir blésu undir mörkum. Reykjavík Lögreglan Næturlíf Mest lesið Aflýsa yfir þúsund flugferðum Erlent Þrír látnir í risaöldum á Tenerife Erlent Fölsuð megrunarlyf líklega á leið til landsins Innlent Engin ástæða til að breyta neinu Innlent Gestir Bylgjunnar fá að synda undir þessu þaki Erlent Réðst á lögreglumann í miðbænum Fréttir Óljóst hvað olli því að rútan hafnaði utan vegar Innlent Geta haft opið um helgar en algjör óvissa um húsnæðismálin Innlent Haldið föngnum neðanjarðar án sólarljóss mánuðum saman Erlent „Mikið svakalega hlakka ég til að hreinsa til í ráðhúsinu“ Innlent Fleiri fréttir Þrír látnir í risaöldum á Tenerife Gestir Bylgjunnar fá að synda undir þessu þaki Réðst á lögreglumann í miðbænum Aflýsa yfir þúsund flugferðum Engin ástæða til að breyta neinu Fölsuð megrunarlyf líklega á leið til landsins Óljóst hvað olli því að rútan hafnaði utan vegar Sex drepnir í árásum á blokkir og orkuinnviði Geta haft opið um helgar en algjör óvissa um húsnæðismálin Brosið fer ekki af Hrunamönnum Eldur bak við innstungu reyndist minni háttar Hætta á fölsuðum megrunarlyfjum og leitað í ræturnar Útkall á mesta forgangi vegna kajakræðara í vanda Haldið föngnum neðanjarðar án sólarljóss mánuðum saman „Mikið svakalega hlakka ég til að hreinsa til í ráðhúsinu“ Bretar vilja fara „dönsku leiðina“ í innflytjendamálum Í beinni: Skyndifundur Sjálfstæðismanna á Grand Hotel Alltaf hægt að gera betur á meðferðarheimilunum Menningarverðlaun Árborgar til hjóna á Eyrarbakka Seatrips gert að greiða hundrað milljónir vegna tjóns á flutningaskipi Óskiljanleg lánaviðmið og Grammy-tilnefning stórstjörnunnar Eldur í þúsund fermetra fjósi með skepnum inni Happdrætti Háskólans sýknað af tugmilljóna kröfu Catalinu Veittist fyrst að dyravörðum og svo að lögreglumönnum Einn uppgötvenda byggingar DNA látinn Fluttur á slysadeild eftir hópárás Hvassir vindstrengir og kraparegn með köflum Grunaður um að aka undir áhrifum með börnin aftur í Sótti konuna á lögreglustöðina áður en hann réðst á hana Hrekur Walt-Disney líkingar þingmanns Sjá meira