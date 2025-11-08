Parma nældi í stig gegn toppliði AC Milan Siggeir Ævarsson skrifar 8. nóvember 2025 22:18 Adrian Bernabe fagnar marki sínu í kvöld EPA/Lorenzo Cattani Eftir þrjú markalaus jafntefli í fyrstu þremur leikjum dagsins í Seríu A litu fjögur mörk dagsins ljós í viðureign Parma og AC Milan. Parma hefur verið í miklu basli í upphafi móts og það blés ekki byrlega í upphafi leiks í kvöld þegar liðið tók á móti toppliði AC Milan en gestirnir komust í 0-2 á fyrstu 25 mínútum leiksins. Adrián Bernabé minnkaði muninn í uppbótartíma fyrri hálfleiks en markið virðist hafa blásið heimamönnum byr í brjóst sem voru afar sprækir fyrri hluta seinni hálfleiks og uppskáru jöfnunarmark á 62. mínútu. Gestirnir frá Mílanó reyndu hvað þeir gátu að tryggja sér sigurinn eftir markið en færin létu á sér standa og 2-2 jafntefli niðurstaðan. Mikilvægt stig í hús fyrir Parma sem getur sogast niður í fallsæti á morgun ef Genoa vinnur botnlið Fiorentina. Að sama skapi getur AC Milan fallið niður í 4. sæti af toppnum ef úrslit morgundagsins verða þeim í óhag. Ítalski boltinn Mest lesið „Fæ meira borgað fyrir fyrsta bardagann en flestir fá yfir allan ferilinn“ Sport Óli Jó um lágpunkt ferilsins: „Fannst þeir koma illa fram við mig“ Íslenski boltinn Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Enski boltinn Leikmaður ÍA búinn á því í upphitun Körfubolti Bikarmeistararnir komnir með nýjan þjálfara Íslenski boltinn Dramatík í uppbótartíma Enski boltinn Ósammála Wenger að Wirtz hafi skemmt miðju Liverpool Enski boltinn Sanngjarn heimasigur Enski boltinn „Orðfærið og dónaskapurinn með ólíkindum“ Handbolti „Allt sem er satt í dag gæti verið lygi eftir þrjár vikur“ Enski boltinn Fleiri fréttir Parma nældi í stig gegn toppliði AC Milan Guðmundur Guðjónsson tekur við ÍR á ný Sanngjarn heimasigur Algjör markaþurrð í Seríu A Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Union Berlin stöðvaði ótrúlega sigurgöngu Bayern Bikarmeistararnir komnir með nýjan þjálfara Emelía og stöllur með átta stiga forskot Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Stefán Teitur og félagar upp í þriðja sætið Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Inter missti niður tveggja marka forskot Boro bannar Edwards að stýra liðinu í dag Ósammála Wenger að Wirtz hafi skemmt miðju Liverpool „Allt sem er satt í dag gæti verið lygi eftir þrjár vikur“ Óli Jó um lágpunkt ferilsins: „Fannst þeir koma illa fram við mig“ Fjölmargir borguðu sig inn á langþráða æfingu Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Kristian fiskaði rautt og fékk svo rautt Glódís leiðir Bayern áfram í hárrétta átt Sædís og Arna fengu silfrið en Diljá meiddist Brynjar Björn í Breiðholtið „Það er alltaf pressa að þjálfa Breiðablik“ Fá ekki hollensku stjörnuna til að yfirgefa rándýra hótelsvítu Albert mættur aftur til Flórens og fær nýjan þjálfara í dag Rekinn aðeins sex mánuðum eftir að hann yfirgaf Liverpool Mamma og pabbi í stúkunni þegar Emelía skoraði þrennuna í bikarnum Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Sjá meira