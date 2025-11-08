Fótbolti

Parma nældi í stig gegn toppliði AC Milan

Siggeir Ævarsson skrifar
Adrian Bernabe fagnar marki sínu í kvöld
Eftir þrjú markalaus jafntefli í fyrstu þremur leikjum dagsins í Seríu A litu fjögur mörk dagsins ljós í viðureign Parma og AC Milan.

Parma hefur verið í miklu basli í upphafi móts og það blés ekki byrlega í upphafi leiks í kvöld þegar liðið tók á móti toppliði AC Milan en gestirnir komust í 0-2 á fyrstu 25 mínútum leiksins. 

Adrián Bernabé minnkaði muninn í uppbótartíma fyrri hálfleiks en markið virðist hafa blásið heimamönnum byr í brjóst sem voru afar sprækir fyrri hluta seinni hálfleiks og uppskáru jöfnunarmark á 62. mínútu.

Gestirnir frá Mílanó reyndu hvað þeir gátu að tryggja sér sigurinn eftir markið en færin létu á sér standa og 2-2 jafntefli niðurstaðan.

Mikilvægt stig í hús fyrir Parma sem getur sogast niður í fallsæti á morgun ef Genoa vinnur botnlið Fiorentina. Að sama skapi getur AC Milan fallið niður í 4. sæti af toppnum ef úrslit morgundagsins verða þeim í óhag.

Ítalski boltinn

