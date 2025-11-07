Fjöldi gesta á vellinum myndi takmarkast við 5000 Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 7. nóvember 2025 22:39 Framkvæmdir við nýtt skólaþorp við Laugardalsvöll hafa staðið yfir frá í sumar. Vísir/Anton Brink Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gerir athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar á aðkomuleiðum að Laugardalsvelli vegna skólaþorpsins sem á að reisa við völlinn. Fjöldi gesta á viðburðum á vellinum, hvort sem um ræði knattspyrnuleiki eða tónleika, myndi takmarkast við fimm þúsund manns yrði af breytingunum. Þetta kemur fram í umsögn lögreglunnar sem birt var í Skipulagsgátt í gær. Þar segir að aðkomuleiðir bæði að Laugardalsvelli og öðrum íþróttasvæðum í Laugardalnum séu nú þegar flóknar og í einhverjum tilfellum seinfarnar. Því sé afar líklegt að útkallstími lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu lengist til muna verði af fyrirhuguðum breytingum. Þar með sé öryggi gesta á Laugardalsvelli stefnt í hættu. Lögreglan leggur áherslu á að tvær virkar aðkomuleiðir hið minnsta verði tryggðar við völlinn og segir það bæði eiga við þegar um ræði hefðbundna notkun og stærri viðburði þegar töluvert meiri mannfjöldi sé á svæðinu. „Á tónlistarviðburðum á Laugardalsvelli hafa komið allt að 20.000 manns. Ef um eina virka aðkomuleið verði að ræða sér [lögreglan á höfuðborgarsvæðinu] ekki annað en að fjöldi gesta verði einskorðaður við 5000 gesti hvort sem um sé að ræða tónlistarviðburði eða knattspyrnuleiki/landsleiki, að öðrum kostum er öryggi gesta ekki tryggt,“ segir í umsögn lögreglunnar. Lögreglan Reykjavík Skóla- og menntamál Deilur um skólahald í Laugardal KSÍ Fótbolti Mest lesið Saksóknari handtekinn við skemmtistað í sumar Innlent „Alla mína ævi var ég að reyna að verja hann fyrir kynþáttafordómum“ Innlent Lítið hægt að gera við kínverska vagna Strætó annað en að stöðva þá Innlent Gallinn varði í átta vikur og tveir komust úr landi Innlent Skulda annarri konu fleiri milljónir vegna launamismunar Innlent Fær ekkert greitt því að hann er Íslendingur Innlent Nauðguninni flett upp í LÖKE hjá þremur embættum Innlent Meti kostnað og ábyrgð annarra á að greiða varnargarða Innlent Guðmundur dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð í Svíþjóð Erlent Tafir vegna óhapps við Sprengisand Innlent Fleiri fréttir Fjöldi gesta á vellinum myndi takmarkast við 5000 Mikil hætta skapist sé ekið á nýsteypta brúna Nauðguninni flett upp í LÖKE hjá þremur embættum Þyrstir fagna komu jólabjórsins til byggða Fær ekkert greitt því að hann er Íslendingur Óbreytt klukka stöðutaka gegn vísindum og lýðheilsu Bjargey meðferðarheimili: „Þetta var eins og lúxusneyslurými“ „Lúxus-neyslurými“, klukkan umdeilda og tímamót á börum Gallinn varði í átta vikur og tveir komust úr landi Saksóknari handtekinn við skemmtistað í sumar Tafir vegna óhapps við Sprengisand Meti kostnað og ábyrgð annarra á að greiða varnargarða Ný heilsugæslustöð tekin í notkun á Flúðum Lítið hægt að gera við kínverska vagna Strætó annað en að stöðva þá Skulda annarri konu fleiri milljónir vegna launamismunar „Þetta er flókið verkefni og ekki hægt að ráða við allar aðstæður“ „Set alvarlegt spurningamerki við að draga út einstaka þjóðerni fólks“ Engin eðlisbreyting þó fangavörðum sé breytt í starfsfólk Grafalvarleg staða hjá Norðuráli og frumvarp um brottfararstöð komið fram Staðgengill ríkislögreglustjóra til starfa í lagadeild HR „Alla mína ævi var ég að reyna að verja hann fyrir kynþáttafordómum“ Jafnréttisbaráttan gangi líka út á að gefa körlum tækifæri Ekki lengur gert ráð fyrir að fangaverðir starfi í brottfararstöð „Mig langar til að tala eins og Íslendingur – nákvæmlega eins og Íslendingur“ Kólnun á fasteignamarkaði: Færri skoða og lægra verð „Fullt af munum sem myndu ekki ganga kaupum og sölum á markaði“ Gagnrýnisverð hegðun Starfsmenn meðferðarheimilis: Fíkniefni, öryggisbrestir og óvirkt eftirlit Ugla Stefanía nýr sérfræðingur Reykjavíkurborgar Upplausn á meðferðarheimili og fleiri fölsuð lyf Sjá meira