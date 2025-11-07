María Rún Bjarnadóttir, fyrrverandi staðgengill ríkislögreglustjóra og lögfræðingur embættisins, hefur hafið störf við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Hjá HR mun María Rún meðal annars leiða rannsóknir og kennslu á sviði tækniréttar og stafrænna lagalegra álitaefna að því er fram kemur í tilkynningu frá HR. María Rún lét af störfum hjá ríkislögreglustjóra um mánaðamótin. Ætla má að ekki verði ráðið aftur í stöðu Maríu í ljósi hagræðingaraðgerða hjá embætti ríkislögreglustjóra.
Í tilkynningunni frá HR segir að María hafi sérhæft sig á mörkum mannréttinda- og tækniréttar og hafi lagt sitt af mörkum í baráttunni gegn stafrænu ofbeldi, einkum sem beinist gegn konum og stúlkum. Doktorsritgerð hennar fjallar einmitt um efni sem því tengist.
Hún hefur starfað hjá embætti ríkislögreglustjóra frá 2021, fyrst sem verkefnisstjóri stafræns ofbeldis og síðar sem forstöðumaður Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar og sem stjórnandi nýsköpunar- og stefnumótunar, áður en hún svo tók við stöðu lögfræðings og staðgengils ríkislögreglustjóra.
„María Rún lauk doktorsprófi frá lagadeild Sussex háskóla árið 2021, meistaraprófi frá lagadeild Háskóla Íslands árið 2008 og BA í lögfræði frá HÍ árið 2006. Hún hefur tekið þátt í rannsóknum, jafnt hérlendis sem erlendis, er snúa að áhrifum tækni á lýðræðislega innviði og tekið að sér ráðgjafahlutverk fyrir viðskipta-, dómsmála- og forsætisráðuneytin. Hún hefur til að mynda unnið að málatilbúnaði fyrir íslensk stjórnvöld fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, skrifaði frumvarp sem varð að lögum um kynferðislega friðhelgi og leiddi sendinefnd Íslands í samningaviðræðum um nýjan samning Sameinuðu þjóðanna um netbrot,“ segir meðal annars um starfsferil Maríu Rúnar í tilkynningunni.
Þá situr María til að mynda í Grevio, nefnd Evrópuráðsins sem hefur eftirlit með framkvæmd Istanbúl samningsins um ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi, á sæti í landsnefnd UN Women á Íslandi og er varaformaður Lögfræðingafélags Íslands.
Fjárhagsstaða embættis ríkislögreglustjóra hefur verið til umfjöllunar að undanförnu. Í framhaldi af umfjöllun um kaup embættisins á þjónustu frá ráðgjafafyrirtækinu Intru, og tímabundinnar ráðningar eiganda fyrirtækisins til embættisins, greindi ríkislögreglustjóri frá því í tilkynningu í síðustu viku að í ljósi „alvarlegrar fjárhagsstöðu“ hjá embættinu hafi verið óhjákvæmilegt að ráðast í uppsagnir starfsmanna. Þar að auki yrði ekki ráðið í þær stöður sem losna og tímabundnir ráðningarsamningar starfsmanna ekki endurnýjaðir.
Eftir því sem fréttastofa kemst næst á þetta einnig við um fyrri stöðu Maríu Rúnar, en Vísir hefur óskað eftir upplýsingum frá embættinu um það hver muni, eftir atvikum, gegna hlutverki staðgengils lögreglustjóra.