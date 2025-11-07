Mamma og pabbi í stúkunni þegar Emelía skoraði þrennuna í bikarnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. nóvember 2025 12:30 Emelía Óskarsdóttir faðmar systur sína Magneu við hlið foreldra þeirra, Laufeyjar Kristjánsdóttur og Óskars Hrafns Þorvaldssonar. @emeliaoskarsdottir Emelía Óskarsdóttir er komin aftur af stað eftir erfið hnémeiðsli sem héldu henni frá keppni í þrettán mánuði. Hún hefur heldur betur minnt á sig í síðustu tveimur leikjum toppliðsins í Danmörku. Emelía hefur skorað í tveimur leikjum Köge í röð eftir að hafa komið inn á sem varamaður í þeim báðum. Hún kom fyrst inn á í leik á móti Kolding í dönsku deildinni. Henni var skipt inn á 59. mínútu leiksins og skoraði tólf mínútum síðar þegar hún kom Köge í 5-1. Sigurinn sá til þess að Köge er með sjö stiga forystu á toppi dönsku deildarinnar. Aðeins nokkrum dögum síðar var komið að bikarleik á móti FC Kaupmannahöfn. Að þessu sinni kom Emelía inn á í hálfleik þegar hún leysti af stórstjörnuna Nadiu Nadim. Það var ekki að sökum að spyrja því íslenski framherjinn skoraði þrennu í seinni hálfleik og mörkin hennar komu á 54., 74. og 80. mínútu. Eitt markanna skoraði hún af örstuttu færi en eitt skoraði hún með geggjuðu langskoti yfir markvörðinn langt fyrir utan teiginn. Emelía hélt upp á draumakvöld sitt á samfélagsmiðlunum Instagram og sýndi myndir frá leiknum. Þar má meðal annars sjá hana faðma eldri systur sína Magneu við hlið foreldra þeirra, Laufeyjar Kristjánsdóttur og Óskars Hrafns Þorvaldssonar, sem voru í stúkunni og sá dóttur sína skora þrennu. Tveir leikir, 76 mínútur og fjögur mörk. Gaman að sjá Emelíu blómstra eftir erfiða tíma. View this post on Instagram A post shared by Emelía (@emeliaoskarsdottir) Danski boltinn Mest lesið „Hallærislegasta smjaður sem íþróttaheimurinn hefur nokkurn tíma séð“ Fótbolti „Orðfærið og dónaskapurinn með ólíkindum“ Handbolti „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Íslenski boltinn Goðsögnin sem tortímdi ferlinum handtekinn í Dúbæ og framseldur Sport Ronaldo útskýrir skrópið sitt í jarðarför Diogo Jota Fótbolti Davíð Smári hikar ekki: „Við ætlum að vinna þessa deild“ Íslenski boltinn Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Enski boltinn Dæmd fyrir að stela af liðsfélaga í landsliðinu en nær Ólympíuleikunum Sport Varar sig á því að Nik stelist í leikmenn: „Sagði hann það?“ Íslenski boltinn HM hópurinn tilkynntur: Margir reynsluboltar horfnir á braut Handbolti Fleiri fréttir Mamma og pabbi í stúkunni þegar Emelía skoraði þrennuna í bikarnum Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Varar sig á því að Nik stelist í leikmenn: „Sagði hann það?“ Markadrottning Bestu deildarinnar framlengir Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Ronaldo útskýrir skrópið sitt í jarðarför Diogo Jota Davíð Smári hikar ekki: „Við ætlum að vinna þessa deild“ „Hallærislegasta smjaður sem íþróttaheimurinn hefur nokkurn tíma séð“ Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Magnús verður áfram í Mosfellsbæ Íslendingaliðið sótti stig og Aston Villa vann mótmælaleikinn Sex handtökur í mótmælum fyrir leik í Evrópudeildinni Emilía skoraði annan leikinn í röð Logi á toppnum en Hákon á bekknum Shakhtar - Breiðablik 2-0 | Breiðablik átti sín augnablik Ronaldo og félagar spila landsleik í sérstökum Eusébio-búningi Ólöf og Írena báðar í úrvalsliði Ivy-deildarinnar Suárez dæmdur í bann fyrir hælspark í mótherja og missir af risaleik Pálmi í ótímabundið leyfi Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Erfitt að heyra hvað Orri hefur þjáðst „Ég og Nik erum ágætis vinir“ „Vel gert að geta haldið áfram í svona ástandi“ Fylgist spenntur með Viktori: „Þetta er með ólíkindum“ Stelpurnar okkar fá ekki leiki vegna sparnaðar Lamine Yamal sakaði menn um lygar eftir leik Mörk úr Meistaradeildinni: Sjáðu Osimhen hoppa upp fyrir Mbappé og Haaland Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Sjá meira