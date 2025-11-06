Aðeins tæpur fimmtungur stjórnmálasamtaka skilaði ársreikningi til Ríkisendurskoðunar á tilskildum tíma um mánaðamótin. Samfylkingin er eini flokkurinn á Alþingi sem er í vanskilum.
Stjórnmálasamtökum bar að skila ársreikningi til Ríkisendurskoðunar fyrir 31. október. Nú viku síðar hafa aðeins átján samtök skilað gögnunum inn en 81,2 prósent þeirra eru í vanskilum.
Af flokkunum sex sem eiga sæti á Alþingi er Samfylkingin sá eini sem hefur enn ekki skilað ársreikningi. Rakel Pálsdóttir, framkvæmdastjóri flokksins, segir í samtali við Vísi að unnið sé hörðum höndum að því að taka til síðustu upplýsingarnar og að ársreikningi samstæðunnar verði skilað á allra næstu dögum.
Enginn hinna flokkanna fimm sem buðu fram í síðustu alþingiskosningum virðasta hafa skilað inn ársreikningi fyrir síðasta ár. Sósíalistaflokkurinn, Píratar og Vinstri græn eru á vanskilalistanum en ekkert kemur fram um skil Ábyrgrar framtíðar eða Lýðræðisflokksins.
Vanskil stjórnmálasamtaka voru 63,2 prósent fyrir árið 2023 og 61, 8 prósent árið 2022 samkvæmt tölum Ríkisendurskoðunar.