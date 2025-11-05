Rósa Guðbjartsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins hefur setið sinn síðasta bæjarstjórnarfund í Hafnarfirði. Þetta tilkynnti hún í lok bæjarstjórnarfundar í dag.
Rósa var kjörin inn á þing í nóvember sem fjórði þingmaður Sjálfstæðisflokksins í suðvesturkjördæmi. Þá var hún enn bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar en Valdimar Víðisson tók við af henni um áramótin. Þá varð Rósa að almennum bæjarfulltrúa og hefur verið síðan þá. Þegar fréttastofa ræddi við hana í mars sagði hún ekki útilokað að hún myndi sitja í bæjarstjórn út kjörtímabilið.
Rósa hefur verið bæjarfulltrúi í Hafnarfirði í nítján ár, frá árinu 2006. Hún var bæjarstjóri frá 2018 og til síðustu áramóta.
„Þetta hefur verið ánægjulegur tími. Ég þakka þann mikla árangur, sem við höfum náð í að gera góðan bæ betri, einstaklega samhentum hópi okkar sjálfstæðismanna,“ skrifar Rósa í færslu á samfélagsmiðlinum Facebook.
„Sjálf hef ég sett hjarta mitt og sál í þetta starf og ég mun áfram brenna fyrir bæinn minn. Við þessi kaflaskil vil ég þakka öllu samstarfsfólki, starfsmönnum bæjarins og kjörnum fulltrúum, fyrir einkar skemmtilegt og gjöfult samstarf í gegnum árin og sérstaklega Hafnfirðingum öllum sem ég hef átt í mjög ánægjulegu sambandi við.“